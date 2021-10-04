大學80人↑實體課「無防疫指引」怎麼上？　教育部：正滾動調整

▲台大系統預計12日恢復實體課，並表示會配合教育部指引辦理。（圖／資料照）



記者許展溢／台北報導

台灣疫情趨緩，大學陸續恢復實體上課，但針對大班級的防疫規範至今未出爐，部分學校表示，目前仍依照教育部指引，教育部今（4日）回應，已修改「大學防疫管理指引」，研議調整放寬室內80人上限等管制措施，將報請指揮中心同意。

根據教育部9月7日發布開學指引，學校如要採實體授課，應符合室內維持安全社交距離（2.25平方米／人）且人數上限80人；採固定座位、固定成員方式進行，並落實實聯制；上課時師生應全程戴口罩且落實手部消毒，上課期間禁止飲食；教室應保持通風良好及定時清消，否則要改採線上教學。

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「台灣大學系統」的台大、台師大、台科大預計12日才會恢復實體課，台大表示，目前還在遠距教學中，待下週恢復實體上課後，會配合教育部指引辦理。台師大說明，12日前仍維持全面遠距教學，至於13日之後，尚待教育部防疫指引出爐，才會進一步討論。

▲台師大110學年度第1學期課程教學措施。（圖／翻攝台師大官網）



已恢復實體課的政大指出，都是根據教育部指引，以目前作法，選課人數80人以上室內課程以遠距授課為原則，舉例有通識課人數為120人，則採一半實體、一半線上，兩組輪流。選課人數51至79人的室內課程以實體授課為原則，若因教室空間限制無法保持安全社交距離，考量防疫優先，各授課教師與選課同學討論後，可依課程教學需要採實體與遠距混搭方式進行。選課人數50人以下室內課程以實體授課為原則。

政大也提到，教學發展中心已提供遠距教學相關方案與諮詢，全力協助授課教師順利進行遠距教學，室內、外體育課程則依體育室相關防疫規定辦理。

▲教育部正研議調整放寬室內80人上限，定案後將報請指揮中心同意。（圖／記者崔至雲攝）



教育部強調，目前仍須依9月7日通函各校的開學指引辦理，只是正滾動調整「大專校院110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」，研議調整放寬室內80人上限、安全社交距離等防疫管制措施，定案後，將報請指揮中心同意，再通函各校配合辦理。

指引雖沒訂出來，多所學校陸續恢復實體課，是否有在指引前先提醒哪些部分要注意？外籍生又該如何因應？指揮中心指揮官陳時中昨天記者會表示，學校基本上「基本指引都有，只要照這來做就可以了」。陳時中表示，中學都已實體上課，除了要特別放寬或特別情況才要另外訂定相關指引，外籍生因入境時有好幾次的檢驗，加上自主健康管理，所以不會有相關指引。