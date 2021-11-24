提4證據控顏寬恒施壓圖利　周玉蔻：你要有坐牢的心理準備

▲周玉蔻、顏寬恒。（合成圖／記者林敬旻、屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

名嘴周玉蔻近來對顏家窮追猛打，她今（24日）提出4點，指控台中第二選區立委補選國民黨候選人顏寬恒，過去擔任立委期間多次向交通部、台灣港務公司施壓，致使二等親內家族投資的公司，取得政府公開招標案，已涉嫌公務員利用職權圖利觸犯貪污治罪條例，「顏寬恒先生，你要有入獄坐牢的心理準備了！若要人不知除非己莫為！」

周玉蔻24日在臉書列出顏寬恒施壓圖利事件，一、2016年3月7日，顏寬恒以立委身分在立法院質詢台灣港務公司董事長張志清，逼迫港務公司將台中港105號碼頭業務，原本規劃公辧改為民間經營，影片證明顏寛恒公然在國會殿堂威脅、恫嚇港務公司董事長「犯法」、還要對方「三思」；二、為了達到家族投資公司拿下105號碼頭業務，20年114億起跳的龐大利益，顏寬恒動用立委預算權，提案減列港務公司預算5000萬、凍結2000萬預算繼續施壓；

周玉蔻的指控還包括，三、顏寬恒三次提案，辦公室秘書參與公聼會等都是施壓動作；四、今年1月顏寬恒聯手紅派由親弟弟顏宏全擔任負責人的昆宏公司投資張清堂出任董事長的成豐公司，取得105號碼頭裝卸業務標案。周玉蔻直言，這不是藉職權圖利，什麼才是藉職權圖利？「顏寬恒你才犯法！你才應該三思！」