南庄山區婦人糖尿病眼底病變嚴重　雁行入偏鄉「零距離」照護

▲為恭雁行醫療團隊深入偏鄉，讓許多慢性病患者不用舟車勞頓，就可受到完整的醫療品質。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣南庄鄉1名劉姓婦人，罹患糖尿病已有7年時間，近日劉婦眼睛模糊不清，求診南庄鄉衛生所，醫生藉由5G智慧科技進行眼底鏡視訊遠距會診為恭醫院眼科，並轉診為恭醫院接受檢查及治療，使劉婦眼睛獲得極大的改善，也將她轉回南庄衛生所持續追蹤。

為恭醫院院長陳振文表示，苗栗縣南庄鄉為偏鄉醫療資源缺乏地區之一，病人較仰賴就近的衛生所及基層診所就醫，但對於較複雜血糖控制或需更精密儀器檢測的眼底，例如糖尿病所出現的併發症白內障、黃斑部病變、視網膜病變等，通常需尋求大醫院專科醫師共同會診，但需舟車勞頓而致民眾放棄就醫意願。

▲苗栗縣政府、國家衛生研究院、遠傳電信、為恭醫院及南庄鄉衛生所，為照顧偏鄉病人，共同「導入5G及智慧科技提升醫療與健康照護—偏鄉糖尿病患5G遠距會診計畫」。（圖／記者黃孟珍翻攝）

陳振文指出，此次串聯「雁行專案-社區醫療合作推動計畫」與「導入5G及智慧科技提升醫療與健康照護—偏鄉糖尿病患5G遠距會診計畫」這2個計畫，讓病人在衛生所進行眼壓、裂隙燈、眼底鏡的檢查，再透過5G遠距會診，由醫院新陳代謝科醫師及眼科醫師，即時提供專業的判讀及諮詢，視需要再轉診至為恭醫院，如此病人能夠受到醫療團隊不間斷的照護，避免錯過治療的黃金時間，以達成醫療零偏鄉、零距離的照護。

衛福部健保署北區業務組強調，為落實大小醫院診所更緊密且具體的跨院、跨層級合作，推出「雁行專案-社區醫療合作推動計畫」，苗栗縣政府、國家衛生研究院、遠傳電信、為恭醫院及南庄鄉衛生所，也為照顧偏鄉病人，共同「導入5G及智慧科技提升醫療與健康照護—偏鄉糖尿病患5G遠距會診計畫」，共同照護偏鄉的病人並獲得很好的成效。

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