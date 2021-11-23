超商包裹離奇失蹤！他用這方法搜刮6店　LV皮夾誰的快來認領

▲林嫌趁超商店員忙碌時，帶著空紙箱將包裹裝箱帶走，裡面有LV皮夾、皮帶及Apple耳機等多樣高檔商品，警方呼籲受害民眾、店家盡速前來認領。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

竹南警察分局轄區數間超商，近期陸續發生電商通路多件包裹到店後離奇不見，經員警多方循線追查，發現1名林姓男子帶著大的空紙箱至超商取貨，趁店員忙碌偷偷將其他包裹藏匿於紙箱內離去，目前已知至少有6間超商受害，警方也呼籲受害店家盡速與警聯繫。

警方表示，近日陸續發生電商通路多件包裹到店後，未收到貨款也未遭退貨察覺有異，經超商進行清查，發現有包裹離奇不見，遂報警處理，經員警多方循線追查，成功逮獲林嫌，原來林嫌先以假名向電商訂貨，帶著大的空紙箱至超商取貨，趁店員忙碌無暇顧及，偷偷將其他包裹藏匿於紙箱內離去。

林嫌食髓知味，自以為神不知鬼不覺，以同樣手法犯案多次，終遭員警查獲落入法網，經查已有6間超商受害，受害店家遍及竹南、造橋、後龍、苗栗等地區，目前尚有LV皮夾、皮帶及Apple耳機、血壓機等11件高單價商品無人認領，呼籲受害店家盡速與竹南警察分局後龍分駐所聯繫，洽詢電話037-722520。

警方表示，對於各項竊盜案件，均相當重視，為保護民眾財產安全，必竭盡所能追查到底，呼籲切勿心存僥倖竊取他人財物，最終將讓自己陷入囹圄而後悔莫及。

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