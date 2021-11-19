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南投偏鄉遠距醫療年底上路　信義仁愛民眾看眼耳鼻喉皮膚科免下山

▲南投縣遠距醫療服務將於年底實行，充實偏鄉醫療量能。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣遠距醫療服務將於年底實行，充實偏鄉醫療量能（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

偏鄉醫療資源明顯不足，為提供偏鄉民眾全方位健康照護，南投縣衛生局持續推動偏鄉各項衛生健康政策，並爭取獲得衛福部補助超過200萬元經費，預計於年底開始實行遠距醫療服務，提供信義和仁愛等偏鄉民眾包括耳鼻喉科和皮膚科等就近、便利的門診服務，也加強長者健康照護及多元化醫療服務，充實偏鄉醫療量能。

縣府衛生局17日辦理「遠距醫療專科門診」說明會與教育訓練，受訓對象包括信義和仁愛2鄉衛生所、竹山秀傳醫院及埔里基督教醫院共17名醫護人員；由系統廠商簡報介紹遠距診療服務、APP操作、遠距會診掛號網頁等看診流程，醫護人員也現場操作儀器設備，快速熟悉系統使用機制，雙方互相交流意見，確保遠距服務上線後，專科醫師能明確瞭解民眾狀況、給予即時性診療。

▲南投縣遠距醫療服務將於年底實行，充實偏鄉醫療量能。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣遠距醫療服務將於年底實行，充實偏鄉醫療量能。（圖／南投縣政府提供）

縣府衛生局科長陳淑怡表示，近年來除啟動醫中計畫，也積極向衛福部爭取偏鄉地區遠距醫療補助，今年獲219萬5000元經費，得以在信義鄉、仁愛鄉推動「遠距醫療及健康照護服務建置計畫」：濁水線區由信義鄉衛生所結合竹山秀傳醫院，提供耳、鼻、喉科及皮膚科4項專科門診遠距醫療服務，烏溪線區則由仁愛鄉衛生所結合埔基醫院，提供皮膚科專科門診遠距醫療服務。

陳淑怡指出，「遠距元年」啟動後，未來全縣將落實遠距照護、遠距醫療以及遠距會診模式落，服務偏鄉民眾與高齡化長者；中國醫藥大學附醫今年起也承接中央健保署「全民健康保險遠距醫療照護計畫」，於8月起與信義鄉轄內醫療院所合作，推動眼、耳、鼻、喉、皮膚五官遠距醫療專科門診服務，皮膚科每週3下午看診、耳鼻喉科每週4上午看診、眼科每週1下午看診。
 

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