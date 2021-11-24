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阿根廷夜釣靈異禁地　「鬼魅白影」躲樹後與2人合照

漁民拍照發現樹後有白影後有白影。（圖／達志Shutterstock）

▲漁民晚上拍照竟發現樹幹後有白影。（示意圖／達志Shutterstock）

實習記者徐敬璇／綜合報導

阿根廷漁民在北方的莫佐托羅河（Mojotoro River）釣魚，拍照後竟發現相片中有一縷詭異白影，看起來就像是個白衣女鬼，嚇得他們不敢再靠近河邊，至今也沒人知道白影的「真實身分」。

據阿根廷媒體Cronica News報導，薩爾塔省（Provincia de Salta）4位漁民16日晚上5點時在莫佐托羅河釣魚，並拍了2張照片紀念，其中2位漁民比出「耶」的手勢，臉上笑容顯得十分愉快，但回家後對比2張照片後卻發現，明明在同樣的地點拍攝，第2張照片裡的樹幹後面竟出現一個清晰的白影，讓他們嚇壞了。

其中一位漁民表示，「我們從晚上5點到10點，都待在莫佐托羅河邊釣魚，照片裡的白影看起來就像一個戴著白紗的女人，但我們也沒辦法解釋那道白影到底是什麼」。

4人將這張靈異照片放上網路，希望能得到正確解答，有人猜是鬼魂，也有人覺得是地精，但都沒人知道那個白影的真實身分。

據《每日星報》報導，莫佐托羅河發生靈異事件的次數逐年增加，是著名的「靈異禁地」，常常有民眾看見不知從哪裡冒出來的白影，或「自行移動」的物品，還有人曾經被丟石頭攻擊，而如今又拍到詭異照片，讓當地的靈異指數再次升級。

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