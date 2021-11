女大生夜間慢跑被攻擊！　哥心碎目睹...6犬撲她身上瘋狂撕咬慘死

▲女大生到人煙稀少處慢跑被狗咬死。(圖/示意圖/視覺中國)

記者李振慧/綜合報導

阿根廷23歲女大生佛羅倫西亞(Florencia Ledesma)日前在家附近慢跑時,突然遭到6條惡犬包圍攻擊,她立即打電話向身為警察的哥哥求救,然而哥哥趕到現場時惡犬仍然撲在她身上,甚至還想跳到哥哥身上撕咬,後來被槍聲嚇退。警方已出動無人機在事發地點附近調查,希望能找到這群惡犬下落。

這起恐怖事件1日晚間7時發生在阿根廷西部城市聖胡安(San Juan)附近的阿爾瓦東(Albardon),女大生佛羅倫西亞跑到家附近一空曠處時,慘遭6條以上惡犬同時攻擊,人被發現時已經失去知覺,手臂、腿和胸部都被咬傷,送醫沒多久就被宣布死亡。

姑姑傷心表示,佛羅倫西亞在救護車上突然恢復意識,向她要水喝,「我往她嘴裡倒水,過了一會發現她沒有在動,那時我就認為她已經死了」。據了解,佛羅倫西亞因為想和哥哥一樣加入警界,每天努力慢跑健身,由於家附近街道最近才發生搶案,所以特意選擇空曠處慢跑,沒想到卻遭遇死劫。目前尚無法確認惡犬們是流浪犬還是有人飼養。

