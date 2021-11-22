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「短期科研火箭發射場域」落腳屏東　太空發展跨大步

旭海海濱。(圖／取自牡丹鄉公所網站)

▲「短期科研火箭發射場」將會落腳在屏東牡丹鄉「旭海部落」境內。(圖／取自牡丹鄉公所網站)

中央社記者潘姿羽台北22日電

台灣太空科技發展再跨大步，科技部發布新聞稿指出，「短期科研火箭發射場域」今天晚上獲屏東縣牡丹鄉旭海部落會議同意使用，此發射場域的啟用，將是台灣邁向完備太空基礎設施的第一步。

科技部也說，短期科研火箭發射場域落腳屏東，這是台灣太空發展繼今年5月31日「太空發展法」三讀通過後，另一個重要的里程碑。

國研院國家太空中心日前指出，台灣火箭發射場域推動上分成兩方式同時進行，第一是設置短期科研探空火箭發射場域，第二是等太空中心日後轉為行政法人後，也會推動設置國家火箭發射場域，作為長期規劃。

「短期科研火箭發射場域」位於原住民部落區域，依據原住民族基本法第21條規定，在使用前，必須先完成諮商及同意程序。

部落會議原本規劃在5月舉行，科技部表示，受到COVID-19疫情影響，因此延至今天舉行；有超過住戶數一半以上（112戶）參加會議，最後「短期科研火箭發射場域」獲得85張同意票，正式通過台灣第一座合法、安全且能維護原住民族權益的火箭發射場域的使用。

短期科研火箭發射場域獲得部落會議通過後，科技部將依「短期科研探空火箭發射場域作業指引」，接受符合規定的火箭科研團隊申請使用；另一方面，國家實驗研究院國家太空中心將依據「短期科研探空火箭發射場域利益分享作業要點」辦理，希望達到兼顧國家科技發展與住民權益的雙贏目標。

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