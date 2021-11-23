對立陶宛只降代辦不斷交　陸專家：5大目標解決問題非激化矛盾

▲立陶宛駐中國大使館。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

立陶宛設立以「台灣」為名的代表處後，大陸外交部祭出雙方關係降為「代辦級」的措施，甚至還「提醒」外界，端看立陶宛後續態度，「是要一條道走到黑，還是要糾正錯誤，亡羊補牢」。對此，大陸時事評論員劉和平表示，中方的行動，既要表明自己的決心，又要防止挑戰一中原則在國際擴大，著眼於最終解決問題而不是進一步激化矛盾。

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

《直新聞》報導，劉和平指出，中方對這件事情的反應必須要拿捏好分寸，做到有理有理有節。第一大目標，當然是要懲罰立陶宛，因為你做錯了就必須要受罰，否則受衝擊的就不僅僅是中國的國家主權，還有中國的國際威信。

第二大目標，是為了警告立陶宛，假如接下來還要一意孤行，那下一步行動就會是斷交；第三大目標，要教育立陶宛，並給其改過自新的機會，接下來假如迷途知返改弦更張，那中立兩國還是可以恢復大使級關係。

第四大目標，是為了給國際社會立規矩劃紅線，也就是要做給波蘭、捷克、斯洛伐克這些中東歐小國看，尤其是要做給美國與歐盟看，「假如你們越過一中原則的紅線，中方將會毫不猶豫地比照中立關係來辦理」

第五大目標，是要控制這一事件的後果與後續效應，「要達到這一目標，就意味著中方的懲罰措施既不能過輕也不能過重，過輕的話起不到遏制歪風的目標，過重的話，比如直接宣佈中立兩國斷交，那就不僅正中蔡英文當局的下懷，他們正好可以漁翁得利跟立陶宛建交，如此一來，中國大陸就將損失一個邦交，而蔡英文當局則撿到一個大便宜，而且過重的話，那容易引起其他中東歐小國的反彈，給美國提供煽風點火進一步挑撥離間的機會。」

劉和平強調，中方的行動既要向國際社會清晰表達捍衛一中原則的決心，發出一中原則的底線是碰不得的清晰信號，而且還要著眼於最終解決問題而不是進一步激化矛盾，「在這種情況下，將中立兩國關係降為代辦級而不是直接斷交，就成為了最合適的選擇。」