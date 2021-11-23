王浩宇驚爆羅智強「好像真的要選高雄」　網要阿北也來選更好玩

▲王浩宇驚爆，國民黨台北市議員羅智強可能空降參選高雄市長。（圖／記者黃克翔攝）

記者賴文萱／高雄報導

近期傳出高雄地方派系徵詢國民黨籍北市議員羅智強「空降」參選高雄市長，民進黨籍前桃園市議員王浩宇今（23）日再度PO文，「羅智強，好像真的要選高雄了。」引發熱議。有網友笑說，「高雄人的智力測驗又來了～也恭喜文山區脫離蟑螂荼毒」、「沒人了啊～找個人氣高一點來試試」。

縣市長選戰明年就要開打，藍營將派出何人參戰高雄市長選舉備受關注，近期傳出有高雄派系想請北市議員羅智強「空降」參選。

王浩宇今天又再度PO文指出，「羅智強，好像真的要選高雄了。」引發熱議。貼文底下引來不少網友留言「潮水退了，才知道誰沒穿褲子」、「我覺得議員可以。立委應該gg」、「阿北也來選，這樣比較好玩」、「票數超過林于凱」、「被詐騙的人，通常還會第二次被詐騙」；但也有網友認為「我還是很懷疑耶，他真的敢踏出台北嗎？」。

▲高雄市議員林于凱。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市議員林于凱先前則表示，以目前陳其邁在高雄的施政表現，國民黨應該要派出一個非常強的人選才有機會，特別是羅智強之前參選過三民區議員，開出的票數並沒有太好。

林于凱說，高雄人需要的是一個對高雄在地了解的市長參選人，國民黨應該要好好培養在地人才，不要每次都要空降，朱立倫自己也說空降的閃邊，國民黨應該要更努力一點。

另外，台灣基進新聞部主任、三民區議員參選人張博洋則喊話羅智強，想選就直接來，在高雄一定相遇得到，不要透過媒體放話試水溫，這只會凸顯當年他在三民區只拿3千票，已成為選高雄的心理陰影。