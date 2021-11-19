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羅智強親赴立院送辯論邀請　何志偉回贈「三色豆」接招

▲▼羅智強遞送辯論邀請到立法院中興大樓給台北市4位立委何志偉用三色豆迎接。（圖／記者呂佳賢攝）

▲羅智強到立法院遞送辯論邀請給台北市4位立委，何志偉用「三色豆」迎接。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊蕓／台北報導

台北市議員羅智強18日參加第二場公投電視說明會後受訪時，向民進黨立委吳思瑤、何志偉、高嘉瑜及無黨籍立委林昶佐下戰帖，邀他們就公投綁大選和反萊豬兩公投議題進行辯論，他19日上午親自赴立法院遞送辯論邀請，何志偉則送上1碗「三色豆鐵板麵」並接下挑戰。

羅智強表示，說明會終究是各說各話，辯論才能讓公共政策更細部的檢驗，感謝何志偉委員接下邀請，辯論形式可以再討論，說不定也可以玩魷魚遊戲，期待辯論上能有更多交鋒。對於其他3位委員目前都沒有接下邀請函，羅智強表示「尊重」。

何志偉接下邀請函後，回贈一碗「三色豆鐵板麵」給羅智強。何志偉說，三色豆是有些小朋友喜歡，有些不喜歡，但它的營養、經濟價值都很高，「昨天強哥變裝唱歌應該很辛苦，三色豆的意義是在對的時候做對的事，是為自己、為下一代應該做的。」

何志偉說，今天接下辯論邀請函，雖然他口才沒那麼好，「但相信真理會站在我們這邊」，如果核四真的出事，此刻這裡要全面撤離，至於萊豬，何志偉不忘酸國民黨立委蔣萬安，當律師連數字都會說錯，莫非是要當假消息中心，你在美國待那麼久，拜登、川普吃美豬也吃到當總統，便向蔣萬安喊話，「不要因為你一個人，擋了全台灣的路」，羅智強是國民黨內願意講清楚、講邏輯的人，我們有責任把意識形態、想法說清楚。

羅智強則笑說，「不是只有蔣萬安反對萊豬，還有羅智強」，他強調，不管是萊豬、公投綁大選、藻礁、核四等議題，都跟台灣的命運息息相關，沒有一個政策是完美的，利大於弊還是弊大於利，那就用辯論來呈現。

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