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王浩宇控品田牧場「個資外洩太扯」　假客服連用餐時間都清楚

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨前桃園市議員王浩宇21日在臉書PO文指控，幾個月前在台東的品田牧場用餐，前幾天卻接到假冒的客服電話，對方連他的用餐時間、餐點、金額都知道，「是不是有點誇張？」希望業者可以給出一個明確說法。

王浩宇控王品個資外洩。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

▲王浩宇質疑品田牧場資安問題，底下也有網友反映用餐後接到詐騙電話。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

王浩宇文章開頭第一句話就是「王品集團不要太扯」，他表示，前幾個月剛解封時曾到台東的品田牧場吃飯，結果前幾天突然接到假冒的客服電話，說是要調查用餐滿意度，然後又說他訂了什麼套餐要退費，「重點是連用餐時間、餐點、金額都清楚，是不是有點誇張？」

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王浩宇強調，希望品田牧場可以給一個明確說法，否則很難讓消費者安心，「個資外洩真的太扯，一個這麼大的公司，資安這樣真的很不OK。」而文章底下也有許多網友表示曾在用餐後接到詐騙電話，「近期去王品消費也有接到電話」、「9月去2週後接到」、「這幾月常看到高雄社團有人反映王品的個資問題」。

對此，雖然目前尚未取得王品集團的回應，不過，業者早在4月間就曾發表聲明提醒，近期有不法人士以「購買集團餐券重複扣款」為由，要求消費者提供個資或到ATM轉帳，若有接到類似電話請不要相信，王品集團不會利用電話詢問消費者信用卡或金融帳號資料，也不會要求電話刷退或利用ATM操作匯款、退款。

▼王品集團曾發表聲明，呼籲消費者小心詐騙。（圖／翻攝自Facebook／品田牧場幸福粉絲團）

王浩宇控王品個資外洩。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

#媒體快來抄 王品集團不要太扯。 前幾個月剛解封去台東的品田牧場吃飯，結果前幾天突然接到假冒的客服電話，調查我用餐的滿意度，然後說我訂了什麼套餐要退費。 ￼重點是：連用餐時間、餐點，金額都清楚，是不是有點誇張？ 請 品田牧場幸福粉絲團 給一個明確說法，不然我們建議大家不要去用餐。 個資外洩真的太扯，一個這麼大的公司，資安這樣真的很不OK

►為什麼每餐都能減油80%？

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