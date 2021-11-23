狂敲車窗還嫌開太慢！新北男打爆運將頭　下秒亮刀劫車自己開

記者陳以昇、陳韻如／新北報導

28歲莊姓男子21日酒後從北市搭乘計程車準備返回新莊住家，但路途中他卻不斷用頭、手撞擊車窗，被林姓運將出言制止之後因此心生不滿，開始嫌棄運將開太慢，隨即動手毆打運將，甚至拿出瑞士刀恐嚇，嚇得運將趕緊跳下車棄車逃命，莊男則開著計程車返回住處。警方獲報後立刻將莊男逮捕，而其酒測值達0.66，全案訊後已依法送辦。

▲▼新北男嫌運將開太慢，竟暴打、亮刀恐嚇，運將嚇得棄車逃命，兇嫌竟還坐上駕駛座自己開車回家。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

經查，莊男21日凌晨跟友人在北市忠孝復興一間KTV唱完歌後，就搭上林男的計程車準備回家，但過程中他卻不斷用頭、手敲擊車窗，林男因此出言制止，沒想到卻因此將他惹怒。

莊男事後開始嫌棄林男開車太慢，要求他開快一點，林男不斷好言相勸，告訴他「人安全回家最重要」等，但他卻因此暴怒，不斷出拳毆打林男頭部，甚至還拿出一把瑞士刀恐嚇林男，嚇得林男趕緊將車停在路中棄車逃命。

林男下車後，莊男隨即坐上駕駛座開車回家，而警方獲報後立刻以車追人，並在45分鐘後就將人逮捕。不過，莊男事後辯稱，他酒醉忘記做了什麼，而警方訊後則將他依公共危險、強盜、傷害罪嫌送辦。