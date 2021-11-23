暴力事件頻傳　邱臣遠轟蔡政府：我們與惡的距離已回到原點

▲台灣民眾黨立委邱臣遠。（資料照／記者周宸亘攝）

記者呂晏慈／台北報導

全國各地治安狀況不斷，暴徒球棒逞凶鬥毆頻傳，日前桃園龜山發生持刀殺人案，後又發生新北新店槍擊殺人案，震驚社會。總統蔡英文22日晚透過臉書提出3項關切重點，強調絕不容忍組織性的幫派暴力事件，不過，台灣民眾黨立委邱臣遠仍批評，「我們與惡的距離顯然已回到原點」，批評蔡政府沒有讓人民感受到改變，連執政者也為了安撫民怨，走起「嚴懲加害者」的回頭路。

邱臣遠透過臉書表示，蔡英文給出回應，無奈「我不知道民眾對政府的說法還剩多少信心，但遺憾的是，我們與惡的距離顯然已回到原點」，自2019年台劇「我們與惡的距離」以隨機殺人事件為背景大膽探討社會議題，這段時間，大家都在思考如何為社會承擔起重建與修補的責任，然而兩年過去，那份理解與反思已煙消雲散，取而代之的是憤怒與對立再次席捲而來。

邱臣遠直指，不是民眾不願意，而是現實的恐懼把耐性消磨殆盡，政府沒有讓人民感受到改變、也沒有創造足夠和諧的環境去延續這股氛圍，甚至連執政者也為了安撫民怨而走起回頭路，每當有事件發生，便高喊要司法「嚴懲」加害者，這次也不例外。

邱臣遠質疑，司法是要「嚴懲」還是「公正」？它的目的又是什麼？當政府洋洋得意地把「與惡」列入前瞻預算的政績時，要求司法「嚴懲」難道就是他們對每起事件的解答，抑或只是最廉價的震怒？那又何必大費周章地檢討《精神衛生法》、《身心障礙者保護法》、《毒品危害防制條例》乃至於整個社工與醫療體系，只求建立一個完整的社會安全網？

邱臣遠表示，雖然不能用個案決定成敗，也沒有零犯罪的世界存在，但執政者的態度與改革的速度，勢必會影響民眾的信心與想法，也將決定社會將朝哪種方向前進，面對民憤，蔡英文給出了四平八穩的回應，但民眾是否埋單，答案恐怕不樂觀，希望政府能仔細思考，為何繞了一大圈，我們與惡的距離卻又回到原點。