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批蔡英文「治安3宣示」無關痛癢　葉元之：凸顯政府很無能

▲總統蔡英文出席二二八中樞紀念儀式。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

近日社會暴力案件頻傳，民眾憂心治安變差，總統蔡英文昨宣示除會加強幫派犯罪取締，也會提升夜間超商保護機制、協助嚴重精神病患者穩定就醫等。對此，國民黨新北市議員葉元之23日批評蔡英文的話無關痛癢，是文青式的發文，沒有讓人覺得她重視治安；不是透過大內宣，就可以把所有該做的事情都甩鍋，這件事情就是凸顯政府很無能。

超商近日多起因提醒顧客戴口罩而引發多起暴力案件，包括屏東挖眼案、台中酒醉男子打斷大夜班店員10根肋骨，以及前日桃園龜山區1名超商店員遭刺死等；另外，瑪莎拉蒂富少持球棒打人至昏迷等也震驚全台，再再觸動民眾對社會治安變糟的警覺，有許多網友湧入蔡英文臉書留言批評、抱怨。

面對社會治安事件頻傳，蔡英文昨晚在臉書表示政府已經持續加強作為與檢討，也會關切3項重點：第一、對於組織性的幫派暴力事件，政府絕對不會容忍；已要求內政部，針對幫派犯罪加強取締，並且執行全國性同步打擊幫派犯罪專案行動。

第二、針對夜間工作（超商大夜班員工），政府會與業者進一步討論、協調，運用科技及相關軟硬體措施，提升保護機制，並加強夜間巡邏，給予夜間工作者更完善的保護。

第三、對於嚴重精神疾病患者的身心狀況，政府會持續增加量能，透過心理衛生中心、社會工作人員、關懷訪視員，定期提供患者家庭關懷協助，協助患者穩定就醫與服藥，穩定其情緒。同時，政府也會強化追蹤及預警機制，預防不當暴力事件的發生。

但葉元之23日在政論節目《鄉民大會》表示，最近社會暴力事件非常多，光是超商制止戴口罩就好幾起，現在是處於無政府狀態嗎？我們的政府一直提出很荒謬的東西，譬如內政部長徐國勇說要正名「球棒隊」，但意義在哪？還有徐也說，以後有前科的人被臨檢到車上有球棒或其他凶器就要註記，可是然後咧？

對於陳時中回應店員遭刺死案時，表示一般民眾沒有一定要勸導戴口罩，達到提醒即可，責任主要落在警方。葉元之批評，陳時中講風涼話，不就是陳時中規定要戴口罩進超商，超商店員盡忠職守勸說，結果他卻說不見得要這樣做，是不是超商實名制也要廢掉？

接著，葉元之則斥責蔡英文的發文發得不痛不癢、文青式的發文。針對蔡英文第一點說要責成內政部，對幫派做嚴格的取締，葉元之激動表示，所以之前沒注意到台灣治安差嗎？現在發生事情才叫內政部取締幫派份子，妳之前在幹什麼？

對於蔡英文提出要增加訪視員訪視精神病患，葉元之說，我國有就醫紀錄的重大精神病患有7千多人，可是訪視員只有100多人，要怎麼訪視？所以蔡英文講的話都無關痛癢，而她之前的發文最關心公投、三色豆，不然就是體育，沒有讓人覺得她重視治安。

葉元之表示，前一段時間大家也討類社會安全網、要修《精神衛生法》，但講了半天沒有做；結果今天發生這件事，大家又講一次，這不就跟台鐵事件一樣，今天公祭明天忘記，所以整個政府都要檢討。

「檢討什麼？」葉元之認為，第一，政府透過防疫嚴格控制人民生活，結果政府該做的事情都沒有做，所以才會造成百廢待舉、無政府狀態。第二，政府沒帶頭做好。第三，政府沒有讓人民覺得他們有決心要把治安用好。

葉元之強調，我們政府到底在哪？不是透過大內宣，就可以把所有妳應該做的事情都甩鍋，甚至沒事就把人抹紅成中共代言人，這件事情就是凸顯政府很無能。

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