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Uber攜手地方計程車業推「優步小黃」　新戶享5趟5折優惠

▲▼ Uber和高雄在地中華大車隊合作。（圖／Uber提供）

▲Uber和高雄在地中華大車隊合作。（圖／Uber提供）

記者許維寧／台北報導

近年來民眾仰賴App叫車，傳統計程車對也逐漸因應時代轉型。Uber網際網路系統（Uber App）今（11/23）宣布與高雄中華大車隊合作，增加全新「優步小黃」乘車選項，讓車隊小黃駕駛也能使用Uber網際網路系統接受合作車隊派遣，提高載客效率與收入。即起也推出限時優惠，輸入相關序號即可享5趟5折乘車優惠。

Uber今宣布與高雄中華大車隊擴大合作方案，網際網路系統推出與中華大車隊乘車選項「優步小黃」，透過App搭乘中華大車隊計程車同樣以跳表計價，但可以用現金、信用卡、Apple Pay等多元方式支付。營運範圍將涵蓋9成高雄市區，民眾只要打開Uber App 輸入目的地後，於乘車選項選取「優步小黃」就能一鍵叫車，並可享有預估車資範圍。

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此外，若乘客選擇「優步小黃」也可以使用Uber App安全功能，包含全程GPS定位、行程分享、緊急聯絡人、110緊急援助等。民眾也可以在Uber App中看到職業駕駛介紹。

優步小黃即日起於高雄登場，至2022年02月15日，Uber App新用戶輸入優惠序號「優步小黃高雄上路」即可享有5趟5折乘車優惠，每趟最高折100元。

Uber 台灣總經理楊思祥表示，為擴大與計程車產業合作，系統增加全新優步小黃乘車選項，讓中華大車隊小黃運將除了透過接受路招載客、計程車招呼站及車隊衛星派遣外，也可以透過合作車隊使用網際網路系統，接受合作車隊派遣的機會，減少空車等待時間、提高載客率等。

中華大車隊董事長王冠懿則分享：近年觀察年輕世代民眾習慣使用手機App叫車，車隊也開始提供更多元的派遣方式迎合大眾需求，加上疫情衝擊讓業績跌落只剩2成，確實需要思考如何為車隊駕駛開拓生計。希望透過與Uber網路系統合作，讓無論有沒有習慣使用手機叫車的民眾、外縣市旅客與商務客，都能成為新客源。

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