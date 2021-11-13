計程車被撞竟要賠錢...運將體育館輕生亡！遺書怨警「辦案不公」

記者陳雕文／新北報導

新北市一輛計程車2016年12月底凌晨1點多，行經板橋區中山路二段左轉民族路口時，遭後方機車撞上，但事故初判表顯示，計程車司機的責任較大。後來雙方達成和解，運將賠錢後越想越不對勁，認為當初處理車禍的警方並不公允，但己多次向分局投訴卻被「已讀不回」，憤怒的他於今年8月跑到板橋體育館輕生亡。

▲計程車驟停左偏行駛準備載客，後方騎士（紅圈處）閃避不及撞上。（圖／記者陳雕文翻攝）

林姓運將寫好遺書後輕生，到了8月13日凌晨0點左右，體育館的保全夜間巡邏時看到了雙腳懸空的林男，嚇得急忙報警。遺書大致內容為控訴海山警分局處理車禍事故的不公允，並稱自己多次向分局長投訴，卻被「已讀不回」、求助無門才決定以死明志。

據了解，林男於2016年12月22日凌晨1點多，開著計程車行經中山路一段與民族路，他看到路邊民眾，想確認是否要坐車竟驟然減速左偏行駛，後方機車騎士閃避不及撞上，騎士右髖部、右足踝、陰囊等處擦傷。

林男認為警方的初判表對他太不利，導致他要負較大賠償責任，還被騎士提告過失傷害，林男好不容易達成和解，騎士也於2017年撤告。

林男最後還是賠給騎士一筆費用，但認為自己沒有錯，明明他是被撞的為何還要賠錢，今年開始向海山警分局陳情，但沒得到回應，最後帶著悲憤的情緒走上絕路。

對此，新北市交通大隊初判表指出，林男案發當天「疑轉向偏左行駛時疏於注意來車」，機車騎士則是「疑超過速限行駛時未注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施」，兩造責任相當，均有肇事責任；海山警分局也回應，警員在處理車禍皆依規定處理，並未偏袒哪一方。

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