男子交2.4萬學費寫80頁PPT挽救愛情仍離婚　網友：錢給你媳婦比較快

▲一名男子欲挽回婚姻，花大錢求助情感APP仍離婚。（圖／翻攝九派新聞）

記者魏有德／綜合報導

一名居住在河南洛陽的楊先生結婚8年妻子欲離婚，讓楊先生傷透腦筋。他找上「小鹿情感」APP上的一間挽救感情公司，便將個人情況彙整，寫了一份80多頁的ppt文檔發給對方。該機構的老師看完後認為可以幫他挽救婚姻，便給楊先生提供一些課程，還教授各種搭訕技巧。楊先生不僅交了5800元人民幣（約2.4萬元新台幣）的學費，經過2個月後仍離婚，讓他氣憤難平。

▲男子學習到的聊天技巧多為「油膩」的話術。（圖／翻攝九派新聞）

《九派新聞》報導，楊先生學習的課程多是「油膩」的聊天內容，「我覺得你的眼睛真好看！」；「我覺得沒有我的好看，因為我的眼睛裡面只有你……。」對此，楊先生表示，「這是情感老師教給我的搭訕方法。」

據了解，該機構提供的課程內容主要是學習男女對話溝通技巧，以及自我認知、原生態家庭對婚姻的影響等，不過，相關課程並沒有挽回楊先生的婚姻，經過兩個月仍以離婚收場。對此，該機構相關人員表示，「楊先生確實是希望輓回他的老婆，但他在學習或者操作方面確實有點遲緩。」

對此，不少網友表示，「 咱一起給他眾籌土味情話吧，省得花這5800了」；「 直接把5800給你媳婦都比買ppt來的快」；「每天和情感導師通話一小時？怎麼沒想著和媳婦通話一小時說點情話呢？」

▲小鹿情感APP。（圖／翻攝九派新聞）

至於楊先生使用的「小鹿情感」APP於2012年3月上線，隸屬於北京魅動力教育咨詢有限公司，是一間提供婚戀挽回、戀愛教學、情感咨詢的線上服務平台。該平台廣告宣稱，「分手了還能復合？如何處理婆媳關係？怎麼開口表白？相親怎麼留下好印象？這裡統統有答案。」