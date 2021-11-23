10年不工作...在家啃老「可恥嗎」？　他曝「1招」從20歲啃到80歲

▲越來越多年輕人選擇在家啃老。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

實習記者黃品臻／綜合報導

疫情關係加上受到整體就業環境影響，近來已陸續出現所謂「躺平族」，越來越多年輕人認為努力得要死要活，生活也不會比較好，更是選擇在家當啃老族。就有一名網友表示，他有朋友畢業快十年仍在家啃老，好奇這樣的行為「很可恥嗎？」引發熱議。

一名網友在PTT的Gossiping版上以「當啃老族有很可恥嗎？」為題發文，表示身旁有朋友已經「躺平」、不想努力了，整天在家無所事事，雖朋友稱有在炒股，但也不知道賺多少，實際上就是在家當啃老族，如今畢業快十年了還沒有工作，「這樣有很可恥嗎？」

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▲原PO好奇在家當啃老族可恥嗎？（圖／翻攝自PTT）

文章一出網友們紛紛留言表示，「沒工作不可恥 沒錢才是」、「少年股神財務自由了幹嘛找工作」、「他爸媽沒意見就好」、「搞不好人家每年0050的股息就是你的年薪了，是要努力什麼？」、「工作是為了賺錢，有錢幹嘛工作？」、「你看富二代會覺得他可恥嗎？」、「有錢幹嘛浪費時間工作呢」、「記得不要啃太兇，微啃就好」、「如果能賺錢養家也還好吧」。

事實上，實況主網紅「國動」張葦航就曾經透露一個啃老「訣竅」，「啃老的訣竅就是你要輕輕地啃，慢慢地啃才能啃得長久啊。」國動指出，有些社會案件就是因為啃得太大力了，要啃老之前必須先調整好自己的態度，偶爾可以出去吃個大餐，但平常就吃家裡煮的或附近滷肉飯。

國動也強調，啃老一定要打電動，因為打電動很殺時間，只要不花太多錢加上沈迷電動，日常花費就會變得極低，「這樣子你就可以從20歲啃到80歲，你老爸都不會破產」。