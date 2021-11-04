「天王星衝」明登場　神祕青綠色行星將現身

▲天文星衝明晚登場。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

太陽系中肉眼可見最遙遠的行星「天王星」，將在明（5日）到達「衝」，也就是是一年中最亮、最近時刻，台北市立天文科學教育館表示，天王星因亮度不高，真正看過天王星的人並不多，使天王星成為太陽系中最神秘的行星，最明顯特色就是與眾不同的青綠色，非常容易分辨，但建議民眾觀賞時使用雙筒望遠鏡，才能在繁星中辨識。

台北天文館表示，天王星是第一顆透過望遠鏡被找到的行星，在1781年由英國天文學家威廉·赫雪爾所發現，但真正看過天王星的人並不多，連太空探測都只有航海家二號曾在1986年時遠遠掠過繞行，太陽一週約84.3年，目前已發現有27顆衛星，而天王星也是太陽系中最冷的行星，大氣溫度最低到零下224度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北天文館指出，天王星距離地球約18.73天文單位（約28億公里），自轉軸呈98度傾斜，幾乎是一顆橫躺著的行星，整顆行星主要由岩石及冰組成，外層則包覆著濃厚的大氣層，也是太陽系中最神秘的行星。

明晚天王星來到衝的位置，也就是一年中最亮、最近的時刻，台北天文館表示，在這段時間前後幾週，都是觀賞天王星最佳時段，而天王星亮度勉強在肉眼可見範圍內，但仍然需要使用雙筒望遠鏡才能在繁星中辨識，而天文星最明顯的特色就是與眾不同的青綠色，非常容易分辨。

▼ 11月星空很熱鬧，壓軸是11月19日「月偏食」。（圖／台北天文館提供）

此外，台北天文館提醒，11月19日還有壓軸的「月偏食」，這次「月偏食」很特別，食分高達0.979，幾乎已達到「全食」程度，而且是「月出帶食」，當天傍晚17時3分月球升起時恰好「食甚」，數分鐘後日落，民眾將可看見深紅色滿月從地平線升起的奇異壯觀景象。