把客戶房當自家！單親男房仲帶幼女「偷住」　省4萬5反噴12萬

▲北市林姓房仲受託趙姓房東處理房屋出租，卻未經同意帶幼女一起住在該房屋。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市1名月收10萬林姓房仲，受託趙姓屋主處理房子出租事宜，豈料他竟據為己有，私自帶著2月大女兒登堂入室、將傢俱搬到該屋，直到屋主兒子從大陸返台，赫然發現林姓仲介住在裡頭，憤而提告。士林地院認林男未取得客戶同意，擅自佔用房屋，不僅有違專業素養，且缺乏對他人財產權應有的尊重，依竊占罪處有期徒刑4月，易科罰金12萬元。

趙姓屋主在2017年間將房屋出租事宜委由林姓仲介處裡，並交由其子與林姓仲介聯絡後續租屋相關事情。但該屋從2019年8月起就空置無出租給他人，林姓仲介竟未經同意，同年10月、11月起，陸續將私人用品及大型傢俱搬入，直到，趙姓兒子2020年1月28日從大陸返台，想入住時卻驚訝發現裡面有住人，趕緊告訴父親且報警處理。

開庭時，林男辯稱有打電話給房東兒子詢問是否可以承租，而對方也口頭答應以1萬5000元出租，並同意可以將東西搬入；但房東兒子出庭打臉「我有收到他想承租的訊息，但我跟他說你是房仲，還是要打契約」，後來完全也無音訊，可見2人並無情誼關係，房東兒子應無口頭答應出租。

▲林姓房仲帶著幼女住進趙姓屋主家，並將自己的傢俱搬入。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

法官勘驗屋內照片，發現有嬰兒床、洗衣籃、自己的戶口名簿、及幼女的藥物及衣物等，傢俱部分則有椅子、立櫃、沙發、大型衣櫃等，且從電費、瓦斯費、水費可發現前房客在2019年8月搬離後，費用明顯降低，從同年11月開始費用明顯增加，可見林男搬入事實。

經法院估算，林男竊佔期間約為3個月，所得租金以前一位房客租金1萬5000元估算，損失為4萬5000元。

法官審酌林男無前科，從事房屋仲介工作，竟為謀自己的不法利益而未取得客戶同意，擅自佔用本案房屋，不僅有違專業素養，且缺乏對他人財產權應有之尊重，所為實有不該，考量他目前仍從事房仲工作，月薪約10萬元，離婚、育有1子女，依竊佔罪處有期徒刑4月，易科罰金12萬，未扣案租金犯罪所得4萬5000元沒收。