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致敬乒乓外交50週年！　中美兩國再組混雙參加桌球世錦賽

▲中美兩國為致敬乒乓外交50週年，再次組成混雙代表隊出戰世錦賽。（圖／翻攝中新網）

▲中美兩國為致敬乒乓外交50週年，再次組成混雙代表隊出戰世錦賽。（圖／翻攝中新網）

記者魏有德／綜合報導

國際乒聯（國際桌球總會）昨（21）日舉行紀念「乒乓外交」50週年晚宴，兩組中美跨國配對的混雙球員組合正式亮相。由林高遠（中國）/張安（美國）及卡納克（美國）/王曼昱（中國）組成的兩隊跨國混雙組合將在美國休士頓舉辦的2021世界桌球錦標賽上登場，與來自全球的其他組合競賽。

▲美國兵乓球代表隊於1971年前往北京進行友誼賽。（圖／翻攝中新網）

▲美國兵乓球代表隊於1971年前往北京進行友誼賽。（圖／翻攝中新網）

《中新網》報導，1971年4月13日，一場中美乒乓球友誼賽在首都體育館拉開序幕。考慮到美國選手的水平還比較低，中方特地安排了中美混合配對雙打，以保證雙方水平接近。而在美國隊訪華期間，也向中國乒乓球隊發出了訪美邀請。就這樣，以體育交往為契機，中美逐步推動關係破冰。

▲中美乒乓外交。（圖／CFP）

▲中美乒乓外交被認為是當時雙方關係破冰的契機。（圖／CFP）

被外界稱為「小球轉動大球」的中美乒乓友誼賽順利舉行後，美國時任國務卿季辛吉1971年7月秘密訪華，隔年，美國總統尼克森正式訪華，新中國成立後的中美關係有了突破性進展，「乒乓外交」因此揚名世界。

2021年適逢「乒乓外交」50週年，2021年，中國乒協與美國乒協向國際乒聯提出混雙中美跨國配對的建議，雙方選手組成跨國混雙代表隊，正如同50年前的北京友誼賽，在中美關係遇冷的當下，顯得意義重大。

中國乒乓球協會理事長劉國梁親自帶隊參加本屆世錦賽，同時，他也投身國際乒聯副主席競選活動，他表示，「我們一直在思考，乒乓外交50年後的今天，我們如何在前輩夯實的中美友誼的基礎上，再深一步地通過體育賽事、體育活動、民間活動來增進兩國的友誼。」

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