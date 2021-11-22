立陶宛挑戰陸紅線「恐斷交？」　包承柯：這個國家在背後撐腰

▲大陸駐立陶宛大使館，陸外交部昨21日宣布，決定將兩國外交關係降為代辦級。（圖／翻攝google map）

記者任以芳／北京報導

「駐立陶宛台灣代表處」正式成立掛牌運作，大陸外交部昨21日宣布，決定將兩國外交關係降為「最低一級」代辦級。中陶為了台灣問題引發外交風暴，是否走上斷交之路？接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問大陸學者包承柯分析，立陶宛和中國鬧僵，主要是美國在後面撐腰，中國在原則上是不會讓步，預料將有進一步制裁但不至於斷交。

大陸宣佈與立陶宛的外交關係降級。立陶宛政府表示，對此舉表達遺憾，並且重申「堅持一個中國政策，但同時也有權利擴大與台灣的合作。」但中國外交部認為是製造「一中一台」，公然違背一個中國原則，「性質極為惡劣」。

中方外交部發言人趙立堅今表示，「接下來大家最應該關心的是立陶宛究竟是要一條道走到黑，還是糾正錯誤，亡羊補牢。」此話也引起外界關注，兩國是否走上徹底決裂之路？

▲立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）。（圖／達志影像／美聯社）

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯受訪指出，這段期間，歐盟通過有利於台灣方面的決議，也有國家官員訪問台灣，推進友好交流的關係。中國做的外交處置，一方面譴責立陶宛對於中方「背信棄義」，明確表示台灣是中國的一部分，不該干涉中國內政；另一方面也是提吿警告和台灣有所交往的一些歐洲國家，「大陸在原則問題上是堅持不退讓」。

立陶宛硬起來挺台灣，馬上獲得與美國進出口銀行簽訂6億美元（折合新台幣166億元）出口信貸協議。所有事件兜在一起，包承柯直言，「很明顯立陶宛背後有美國撐腰，有歐洲右翼勢力干擾，還有其他經濟上的企圖，才敢調挑起與中國對立。」

▲中陶外交風暴，陸學者直指「美國撐腰立陶宛。」（圖／翻攝自Facebook／JAV Ambasada Vilniuje / U.S. Embassy Vilnius）

包承柯進一步分析，立陶宛與中國地理距離、地緣政治很遙遠，即使中國及時發動，立陶宛在政治安全上不會受影響，唯一受影響是經濟安全。因此，美國明顯給立陶宛經濟、財政上的幫助。因此，中陶外交為何崩壞，美國是很關鍵的幕後推手。

至於，中陶外交是否斷交？包承柯認為，雖然立陶宛現在做的事情就是美國想做的事情，看似提升台灣的國際地位、某種政治身份別，卻不會給台灣一個正式的外交關係，美國也想通過立陶宛的試驗中國的反應。

最終，依照中美三個公報原則，美國與台灣不會發展更進一步外交關係，同等道理，立陶宛和台灣之間也不會建立外交關係。包承柯說，中方的外交配套制裁已經很明確，把底線畫得也很清楚。「立陶宛應該不會一意孤行再次發出試探，中方還是會留有一定的外交空間。」