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中國東協建立全面戰略夥伴關係　習近平：絕不尋求霸權、以大欺小

▲東協,東盟,ASEAN。（圖／路透）

▲中國大陸與東協（東盟）組織正式建立全面戰略夥伴關係。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家主席習近平今（22）日透過視訊出席並主持「中國—東盟（東協）建立對話關係30週年紀念峰會」，習近平致詞時表示，我們正式宣布建立中國東盟全面戰略夥伴關係，「這是雙方關係史上新的里程碑，將為地區和世界和平穩定、繁榮發展注入新的動力。」

▲▼習近平出席亞太經合組織工商領導人峰會並發表主旨演講。（圖／新華社）

▲大陸國家主席習近平。（圖／路透）

習近平指出，中國東盟建立對話關係30年來，走過了不平凡的歷程，是經濟全球化深入發展、國際格局深刻演變的30年，是中國和東盟把握時代機遇、實現雙方關係跨越式發展的30年，「我們擺脫冷戰陰霾，共同維護地區穩定；引領東亞經濟一體化，促進共同發展繁榮，讓20多億民眾過上了更好生活；走出一條睦鄰友好、合作共贏的光明大道，邁向日益緊密的命運共同體，為推動人類進步事業作出了重要貢獻。」

習近平表示，我們要做地區和平的建設者和守護者，堅持對話不對抗、結伴不結盟，攜手應對威脅破壞和平的各種負面因素，「我們要踐行真正的多邊主義；中方堅決反對霸權主義和強權政治，願同周邊鄰國長期有行鄉處，共同維護地區持久和平，絕不尋求霸權，更不會以大欺小。」

▲東盟,東協,大陸,中國,ASEAN。（圖／CFP）

▲大陸2021年上半年對東協成員國進出口2.09兆元人民幣。（圖／CFP）

東南亞國家協會（同盟）（ASEAN）目前共有泰國、馬來西亞、新加坡、菲律賓、印尼、汶萊、越南、寮國、緬甸和柬埔寨等10個會員國，再加上候選國東帝汶及觀察員巴布亞新幾內亞。大陸海關總署數據顯示，2021年上半年，大陸對東協進出口2.09兆元（人民幣，下同），增長5.6%，佔外貿總值的14.7%，成為大陸在全球的第一大貿易夥伴。

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