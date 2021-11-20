　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

大陸連4天本土確診降至個位數　衛健委：本輪疫情進入掃尾階段

▲新冠疫苗,疫苗,北京地壇醫院。（圖／CFP）

▲大陸疫情趨緩。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

據大陸國家衛健委通報，11月19日，新增新冠肺炎確診病例23例。其中，本土病例3例，分別為遼寧省大連市2例，吉林省吉林市1例。目前，大陸已經連續4天每日新增本土確診病例降至個位數。國家衛健委新聞發言人米鋒20日在國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，本輪疫情整體上進入掃尾階段。

自10月17日爆發這波本土疫情以來，累計確診者達到1,344例。截至19日24時，大陸現有確診病例1,158例，其中重症病例12例，尚在醫學觀察的密切接觸者3萬6,664人。

米鋒20日在新聞發布會上表示，截至目前，本輪本土疫情波及的省份中，有8個省份連續14天以上無新增本土確診病例。他進一步指出，額濟納、黑河、大連等邊境口岸城市疫情得到快速有效處置，多個省份在一個潛伏期左右控制住疫情，全國本輪疫情整體上進入掃尾階段。

此外，大陸國家衛生健康委疾控局副局長吳良有在總結本輪新冠疫情防控中的經驗時表示，「本輪新冠疫情能在較短時間內得到控制，得益於我國較高的新冠病毒疫苗的接種率。」

據吳良有介紹，截止到11月19日，大陸疫苗接種已經覆蓋12.25億人，完成全程接種10.76億人，人群覆蓋率分別達到了86.9%和76.3%，加強免疫接種6573萬人，為阻斷新冠病毒傳播、防止重症的發生等起到重要作用。

►SK-II青春露5.7折！不囤嗎？

ET快訊
怕被金鍾國告！　網紅道歉認「我搞錯了」
13歲弟進產房「直擊親姊生產」　反應被讚爆
入冬最猛冷氣團！這天暴跌12°C　最冷時段出爐
社長當男主拍無碼AV！　號稱女優「未成年」吸金上億
情侶雙載鑽車縫　下一秒遭賓士撞飛影片曝
被罵到引退！女星新豪宅曝　「滿牆名牌包」超奢華
麥當勞「新規定曝光」　他掏錢認了！鄉民崩潰：現在才知

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

瑪莎拉蒂捷豹鬧市玩命關頭！「飛車追逐」為了他　逆衝互撞畫面曝

大陸連4天本土確診降至個位數　衛健委：本輪疫情進入掃尾階段

大陸再罰阿里巴巴、騰訊等科技巨頭　涉違反反壟斷法

中國「這行業」比科技業更操！　狂加班1.7倍才賺22K

新手媽橡皮筋紥衣袖…12hrs寶寶「手臂恐怖變形」發黑腫脹險截肢

大陸官媒熱論統一後「台灣有感的好處」：每人年收入增2萬台幣

人妻被家暴3年仍不離婚…坐街邊大哭「老公太帥了」：我離不開他

他牽黃牛逛街「被牠躍起踢飛」凌空撞上貨車…曝驚悚畫面嚇傻

扯！視帝挽緋聞小三走紅毯　老婆獨上陣「露乳開腰」復仇

癡情男狂追5年告白　正妹崩潰「當街下跪磕頭」：求你放過我

重機最後身影時速170追不上！　「環島旅遊撞豪車」內臟全碎亡

謝和弦力挺羅志祥復出「哪個男人不色？」　再酸蕭敬騰：我台灣觀眾，沒資格跟他講話

重機最後身影曝！時速170追不上　狂飆瞬間「5秒成點」撞進C300

女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！

老翁提3桶水突快步「橫越馬路」　重機閃不過撞上！他送醫搶救亡

重機「高速直插」白色名車慘死！　檢問和解意願...騎士父沈默未回

王瞳曾提：要不要先分開...艾成「想過放手」　「做人順其自然」曝房事超合：頻繁就是福！

御用級髮型師「免費剪檳榔西施」　幫修瀏海改造完直呼：蔡依林欸！

羅志祥宣告復出歌壇！ 認「又老又胖」:真的快昏倒

興奮二哈拖「熊貓」狂奔大陸商場 網友見布偶裝頭快斷笑：錢難賺

瑪莎拉蒂捷豹鬧市玩命關頭！「飛車追逐」為了他　逆衝互撞畫面曝

大陸連4天本土確診降至個位數　衛健委：本輪疫情進入掃尾階段

大陸再罰阿里巴巴、騰訊等科技巨頭　涉違反反壟斷法

中國「這行業」比科技業更操！　狂加班1.7倍才賺22K

新手媽橡皮筋紥衣袖…12hrs寶寶「手臂恐怖變形」發黑腫脹險截肢

大陸官媒熱論統一後「台灣有感的好處」：每人年收入增2萬台幣

人妻被家暴3年仍不離婚…坐街邊大哭「老公太帥了」：我離不開他

他牽黃牛逛街「被牠躍起踢飛」凌空撞上貨車…曝驚悚畫面嚇傻

扯！視帝挽緋聞小三走紅毯　老婆獨上陣「露乳開腰」復仇

癡情男狂追5年告白　正妹崩潰「當街下跪磕頭」：求你放過我

雷／朴炯植超商被活屍追！逃回公寓「管委會大媽堵住門」不准進入

運鈔車大撒幣！民眾全下車「沿路撿錢」嗨翻　自拍PO網下場慘了

大稻埕商圈消費享10%回饋！　公股銀競推「台灣Pay」優惠

嘻小瓜忘記還Ubike「下場超慘痛」！　一刷卡嚇到抽氣：變151倍

危險期不戴套「就滑進去了」　他一聽女友懷孕嗆：你不是也很爽？

亞洲線運價10月下旬開始周周漲　因成本拉高、本季獲利估與去年相當

吳承諭進步幅度大　鄭鈞仁看好接棒拿獎

白色倉鼠伸小手撸頭洗臉　毛絨絨一團「麻糬」網喊：好療癒

立法通過「領養代替購買」　法國2024年起寵物店禁止販售貓狗

整理陳時中「傲慢語錄回顧」　民眾黨批：沒有最傲慢只有更傲慢

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

大陸熱門新聞

視帝挽緋聞小三走紅毯　老婆獨上陣露乳開腰復仇

人妻遭家暴3年也不離婚：老公太帥了，我離不開他

天降2個LV包超傻眼　後續讓她狂求救

癡情男狂追5年　正妹崩潰「當街下跪」

3女童疑飛升失敗墜樓　書店禁賣修仙小說

2童被出軌父扔15樓亡　只因小三不要

媽橡皮筋紥袖子險釀大禍　12hrs寶寶手臂恐怖變形

百萬裝潢被拆成毛胚房　工人認「走錯門」

女大生罹罕見癌1個月就病逝　捐眼角膜遺愛人間

她打掃驚現失蹤12年寵物龜！網看最後模樣：牠默默陪妳

大胃王太會吃　吃到飽列他黑名單

大陸官媒：統一後台灣每人年收入增2萬元台幣

他中千萬拿不到！還變失信人超崩潰

海峽兩岸民間論壇熱議兩岸互信

更多熱門

相關新聞

Apple「混打第一天」曝等候區狀況！

Apple「混打第一天」曝等候區狀況！

中央流行疫情指揮中心宣布第14輪加開混打19日開放預約，26萬人符合首波資格，預約莫德納者相較多一些。藝人Apple今（20日）分享到花博公園等待打疫苗的過程，害怕打針的她非常緊張。

大陸再罰阿里、騰訊等科技巨頭　涉違反反壟斷法

大陸再罰阿里、騰訊等科技巨頭　涉違反反壟斷法

新冠「零號病人」是華南市場女攤販

新冠「零號病人」是華南市場女攤販

高端打不完恐報銷　柯P：拿去買BNT或AZ早就解決問題

高端打不完恐報銷　柯P：拿去買BNT或AZ早就解決問題

北市錯打疫苗事件連環爆　柯文哲：打錯很常見

北市錯打疫苗事件連環爆　柯文哲：打錯很常見

關鍵字：

新冠肺炎新冠病毒大陸戰疫大陸

讀者迴響

熱門新聞

LINE快更新「60元秒入袋」　網址曝光！

纏鬥2年！莉婭道歉Keanna：我搶了妳的老公

視帝挽緋聞小三走紅毯　老婆獨上陣露乳開腰復仇

破萬負評全消失！百桂食品「4.1星滿血回歸」

檢問：願意和解嗎？撞C200騎士父沈默未回

陸劇男神隱婚生娃認了！

捷運三鶯線灌漿突崩塌！疑多人遭活埋

LINE免費貼圖來了！　8款快下載

《木曜》正妹當邰智源面飆髒話！臉蛋曝光正翻

男大生重機環島亡　友崩潰：他平常覺得突加速危險

應召女「閱蛋無數」　助大叔發現罹癌

羅志祥復出全網反應一面倒　曝跨年演出：請期待

毛加恩老婆劇痛緊急剖腹產！6個月胎兒救不回：天堂見

3字反制推銷電話！網實測：對方秒掛斷

迪麗熱巴穿禮服正翻！紅毯工作人員「盯到呆住」

更多

最夯影音

更多
重機最後身影時速170追不上！　「環島旅遊撞豪車」內臟全碎亡

重機最後身影時速170追不上！　「環島旅遊撞豪車」內臟全碎亡
謝和弦力挺羅志祥復出「哪個男人不色？」　再酸蕭敬騰：我台灣觀眾，沒資格跟他講話

謝和弦力挺羅志祥復出「哪個男人不色？」　再酸蕭敬騰：我台灣觀眾，沒資格跟他講話

重機最後身影曝！時速170追不上　狂飆瞬間「5秒成點」撞進C300

重機最後身影曝！時速170追不上　狂飆瞬間「5秒成點」撞進C300

女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！

女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！

老翁提3桶水突快步「橫越馬路」　重機閃不過撞上！他送醫搶救亡

老翁提3桶水突快步「橫越馬路」　重機閃不過撞上！他送醫搶救亡

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面