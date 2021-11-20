大陸連4天本土確診降至個位數　衛健委：本輪疫情進入掃尾階段

▲大陸疫情趨緩。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

據大陸國家衛健委通報，11月19日，新增新冠肺炎確診病例23例。其中，本土病例3例，分別為遼寧省大連市2例，吉林省吉林市1例。目前，大陸已經連續4天每日新增本土確診病例降至個位數。國家衛健委新聞發言人米鋒20日在國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，本輪疫情整體上進入掃尾階段。

自10月17日爆發這波本土疫情以來，累計確診者達到1,344例。截至19日24時，大陸現有確診病例1,158例，其中重症病例12例，尚在醫學觀察的密切接觸者3萬6,664人。

米鋒20日在新聞發布會上表示，截至目前，本輪本土疫情波及的省份中，有8個省份連續14天以上無新增本土確診病例。他進一步指出，額濟納、黑河、大連等邊境口岸城市疫情得到快速有效處置，多個省份在一個潛伏期左右控制住疫情，全國本輪疫情整體上進入掃尾階段。

此外，大陸國家衛生健康委疾控局副局長吳良有在總結本輪新冠疫情防控中的經驗時表示，「本輪新冠疫情能在較短時間內得到控制，得益於我國較高的新冠病毒疫苗的接種率。」

據吳良有介紹，截止到11月19日，大陸疫苗接種已經覆蓋12.25億人，完成全程接種10.76億人，人群覆蓋率分別達到了86.9%和76.3%，加強免疫接種6573萬人，為阻斷新冠病毒傳播、防止重症的發生等起到重要作用。