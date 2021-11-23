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陸進口台灣水果減近3成　逆差卻再擴大「半導體產品35%來自台灣」

▲廈門,台灣水果,同益碼頭,水果批發,中埔水果批發市場,鑫金鷺。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲廈門的台灣水果批發市場。（圖／記者蔡紹堅攝）

大陸中心／記者蔡紹堅

中國大陸3月起陸續禁止台灣鳳梨、釋迦、蓮霧進口後，大陸對台灣進口水果的貿易額大幅下降，去年前10月還有1.18億美元，今年同期只剩8546萬美元。相反的是，大陸對台的整體貿易逆差正持續擴大，今年前10個月就達到1394億美元，較去年同期的1131億美元增加2成多，其中積體電路產品占大陸對台總進口金額超過6成，台灣已成大陸最主要的積體電路產品進口來源。

鳳梨、釋迦、蓮霧相繼被禁　大陸對台進口水果金額大減

大陸海關總署今年3月1日起禁止台灣鳳梨進口，9月20日又禁止台灣釋迦、鳳梨進口，理由都是檢測出「有害生物」，令許多果農非常錯愕。

從大陸海關的統計數據可發現，大陸從台灣進口的「食用水果及堅果；甜瓜等水果的果皮」類產品，2021年2月的進口金額還有2130萬美元，但3月就降至1708萬美元，4月更是直接腰斬至880萬美元，到了10月只剩下177萬美元。

進一步比較更能發現，2020年前10個月，大陸從台灣進口的「食用水果及堅果；甜瓜等水果的果皮」類產品總金額為1.18億美元，但2021年前10個月卻只剩下8546萬美元，年減約27%，顯示禁止進口的政策確實影響到了台灣水果銷往大陸。

▲▼大陸對台進口數據統計。（圖／記者蔡紹堅製圖）

大陸對台灣貿易逆差持續擴大　11月將追過去年全年

雖然水果類產品的進口總金額明顯下降，但大陸對台灣的貿易逆差卻持續擴大。根據大陸海關的統計數據，2021年大陸對台灣前10個月進出口總值為2662億美元，其中出口634.4億美元，年增31.7%、進口2028.4億美元，年增26.6%、貿易逆差達1394億美元，較2020年同期的1131億美元增長約23%。

另外，2020年大陸對台灣進出口總值為2608億美元，其中出口601.4億美元、進口2006.6億美元，3項數據都被今年前10月的貿易值追過，而2020年全年逆差1405.2億美元，也即將於今年11月被超越。

▲▼大陸對台進口數據統計。（圖／記者蔡紹堅製圖）

積體電路產品占比超過6成　台灣穩超各國成最主要來源

大陸對台灣貿易逆差持續擴大，最大原因就是大陸大量進口台灣的積體電路（大陸稱：集成電路）產品，據大陸海關統計數據，大陸2021年前9個月從台灣進口積體電路產品共1117.97億美元，年增約29%，占前9月大陸對台總進口金額1824.67億美元的6成1。

另外，與其他國家比較的話，更能發現，台灣已經是大陸積體電路產品進口的最主要來源，占大陸今年前9個月積體電路總進口額3126.13億美元的35.76%，遙遙領先第2名南韓的20.2%、第3名馬來西亞的7.65%。

▼大陸2021年1-9月積體電路進口統計表。（圖／中國機電產品進出口商會）

▲▼大陸積體電路進口數據統計。（圖／翻攝中國機電產品進出口商會）

全球半導體需求大增　大陸也是台灣積體電路出口最大市場

台灣成為大陸最大積體電路產品進口來源的同時，大陸也成為台灣出口積體電路的最大市場。我國經濟部國際貿易局11月10日特別發出新聞稿指出，台灣對大陸的出口中，半導體占約5成，今年1到10月更是較去年同期增長了25.2%。

國際貿易局也強調，中國大陸為世界工廠，因美中貿易紛爭、東南亞受疫情影響封城、新興科技應用、數位轉型商機及國際品牌商指定交貨在中國大陸客戶等，致大量進口我國電子零組件，「這是全球依賴台灣晶片的現象，不是台灣對中國大陸的依賴加深。」

▼廈門集裝箱碼頭 。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲廈門集裝箱碼頭 。（圖／記者蔡紹堅攝）

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