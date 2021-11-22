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顏寬恒酸林靜儀曾反萊豬！　陳吉仲轉批朱立倫「講話術」

▲▼農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

▲陳吉仲反批朱立倫稱160國都反萊豬是話術。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

國民黨主席朱立倫日前提到，世界有160個國家都反萊豬，也沒國家因此不能進行國際貿易，並強調反的是萊豬，不是美豬。農委會主委陳吉仲今（22日）批，這是「話術」。

陳吉仲今出席「產銷履歷本土甘蔗糖」新品上市記者會，媒體問網友挖出2016年一份議事會議紀錄，當年時任立委林靜儀曾提案要求政府「嚴禁瘦肉精美豬進口」，這讓對手顏寬恒狠狠酸，林打臉了自己和現在的民進黨，陳吉仲僅回應「不了解」記者所說的事情。

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接著陳吉仲說，2012年CODEX訂定安全容許量後，全世界有109個國家准許萊豬進口，朱立倫講全世界160個國家禁用「是話術」，160個是指國內生產養豬或養牛禁止使用萊劑，有27國家允許使用，如日本國內不准使用，加拿大可，但貿易也可進來，重申全世界有109個國家消費者都有可能吃到萊豬或萊牛。

陳吉仲進一步解釋，160個國家是生產禁止使用萊劑，但全世界透過「貿易」，是有109 個國家允許進口萊牛、豬的安全容許量，不代表市場不能使用，國民黨以國人每年每人消費36公斤豬肉，遠高於牛肉6公斤論點反對萊豬，完全不顧豬肉進口來源，和2002年WTO後開放使用，且國內至今沒超過10%市場需求。

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