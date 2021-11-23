號誌將變貨車機車搶快對撞　南投男子騎車左轉被撞噴飛送醫不治

記者高堂堯／南投報導

7旬張姓老翁22日騎機車沿南投市南崗二路行駛，另名陳姓老翁開小貨車從對向路口左轉，瞬間撞上直行機車，張翁被噴飛到路面、再翻滾撞上其他停等紅燈的車輛才停下，重傷送醫不治；警方調查，雙方行經路口時疑似都搶快未減速、左轉小貨車未禮讓直行車才釀禍，詳細事故經過和肇責仍繼續釐清中。

▲南投市區昨發生左轉小貨車撞飛直行機車騎士致死的不幸事故。（圖／民眾提供）

南投警方和消防隊指出，事發地點在南崗工業區附近的南崗二路、平山路口，昨天中午1時許接獲報案，趕抵現場發現一名老翁倒臥地面、已無生命跡象，立刻將他送上救護車前往醫院急救，無奈仍回天乏術。

▲▼張姓老翁連人帶車遭小貨車撞飛、重摔地面翻滾又撞到停等紅燈車輛。（圖／民眾提供）



警方調閱現場監視錄影畫面，發現現年76歲的張姓老翁騎機車沿南崗二路往草屯鎮方向行駛，行經平山路口時，78歲的陳姓老翁同時開自小貨車，從對向想左轉朝市中心方向前進，張翁疑似也想趕在黃燈轉紅前通過路口，2車皆未減速，小貨車車頭就直接從側面撞上機車。

▲左轉小貨車和直行機車疑似皆於路口搶快而釀成不幸。（圖／民眾提供）

張翁慘遭撞飛、再重摔地面，朝小貨車左前方翻滾一圈，撞到平山路上另一輛停等紅燈的小貨車左前輪才停下，機車也卡在小貨車頭下，可見撞擊力道之大，陳翁事後則向警方供稱「來不及煞車」。

警方指出，2車駕駛分別經呼氣檢測和醫院抽血檢驗，酒測值皆為0，初步研判是2位駕駛人行經路口遇上號誌燈變換，雙方都搶快而造成本起不幸事故，不過詳細事發經過和肇事責任歸屬仍需持續調查釐清。



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