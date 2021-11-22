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2個月後開打「第3劑」！9類人優先　國外「接種方程式」曝光

▲▼ 疫苗小黃卡 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲疫苗小黃卡 。（圖／記者黃宥寧攝）

文／CTWANT

衛福部長陳時中日前表示，考慮明年1月底開打第3劑，指揮中心發言人莊人祥之前曾表示，根據國外研究，第3劑應與第2劑間隔至少6至8個月。根據中央流行疫情指揮中心初步統計，明年1月底前，約有26.3萬人打完第2劑後間隔6個月以上，分別是AZ疫苗約16.8萬人，莫德納疫苗約9.5萬人，多數為第一到第三類對象。

莊人祥說，11月底會召開ACIP專家會議，討論第2劑和第3劑該間隔多久、高風險族群先打或者全部打完第2劑的人都打，各國作法不同，將把各國施行狀況和文獻報告給ACIP，由專家提出建議。

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▲▼第13輪新冠肺炎疫苗今日起開打，台北市本期新增六處中型接種站，圖為位於台北市政府一樓中庭，由北市聯醫松德院區團隊負責設立的疫苗接種站。AZ疫苗,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,疫情,緩打潮,疫苗覆蓋率。（圖／記者李毓康攝）

▲指揮中心考慮明年1月底可望第3劑。（圖／記者李毓康攝）

傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）委員、林口長庚副院長邱政洵受訪時表示，第3劑至少要與第2劑間隔6個月以上，建議先從機組員、機場工作人員、防疫人員、醫療照護人員、65或75歲以上老年人、慢性病患、重大傷病、癌症或移植病人等免疫力低下者先接種第3劑。

邱政洵表示，第2劑打完間隔6個月以上，抗體就會下降，所以優先接種高風險族群、免疫力較差的民眾。至於混打者，邱政洵認為還是需要接種第3劑來加強抗體。邱政洵說，國外目前是採行3劑都打BNT疫苗，或者3劑都是莫德納疫苗，不過第3劑莫德納有調整劑量，如果前2劑打AZ疫苗，第3劑可以繼續打AZ或混打mRNA疫苗，國外已經有研究，國內也正在做研究。我國明年採購最多的是莫德納疫苗，這就看屆時疫苗到貨數量再來決定。

邱政洵表示，美國正朝此方向實行，甚至年輕族群也打第3劑，但除非國家人口少，才能在短時間內替全國打完第3劑，否則國家人口多，就得以逐步到位的方式讓全國打完第3劑。

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