快訊／超商店員遭刺死「網灌爆蔡英文臉書」　朱立倫：別再拚政治

記者徐政璿／台北報導

桃園龜山一家超商蔡姓店員，昨（21日）凌晨因規勸蔣姓男子購物要戴口罩竟遭刺死，引發社會震驚。總統蔡英文臉書貼文並未談論此事，反而貼出參加活動的照片，引爆網友怒嗆「還在搞公投」。對此，國民黨主席朱立倫今（22日）受訪呼籲，不要再拚政治，而是好好拚治安。

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

桃園市龜山區一名蔡姓店員21日凌晨4時許規勸蔣姓男子戴口罩，未料蔣男心生不滿，去而復返，持刀猛刺店員左胸3刀，店員踉蹌逃出店外，隨即倒臥血泊，經緊急送醫，仍傷重不治。

在社會震驚的同時，蔡英文的臉書貼文是到屏東內埔參與「六堆300紀念大會」，引爆網友怒火。

許多網友灌爆留言區：「又有超商店員無辜被殺死了，治安壞成這樣，政府有沒有應對措施啊？」、「您看起來很快樂耶」、「請重視治安問題，不要再那邊搞政治了」、「被換臉比店員被殺害更重要？」、「說好的社會安全網？司法改革？該不該快點修法了啊」、「妳跟大家關心的事情都不太一樣耶」。

還有民眾悲喊，「社會悲劇一直在發生，救救我們這些平民百姓好嗎」、「自屏東挖眼案開始後蔓延全台，而政府現在只關心公投與立委補選，人民死活看起來根本與妳無關」、「整天搞有的沒的公投案，超商案一句都不提，人民活該嗎？」、「蔡英文總統我若勸人戴口罩會被殺嗎？」

朱立倫22日受訪時則表示，保障人民安全，讓大家安居樂業是政府最基本的責任，今天發生嚴重的治安事件，地方首長不要再拚政治，而是好好拚治安，謙卑地去面對這些問題，積極去解決這些所有發生的問題才是關鍵。

▼桃園超商店員遭刺死！總統臉書被網友灌爆。（圖／翻攝自蔡英文FB）