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「同舟計畫」掀反彈聲浪　黃暐瀚：朱立倫一直跳針無法弭平黨內雜音

▲▼朱立倫出席「慶祝127週年黨慶暨同舟大會師」。（圖／記者張榮恩攝）

▲朱立倫出席「慶祝127週年黨慶暨同舟大會師」。（圖／記者張榮恩攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席朱立倫大力推動同舟計畫，放寬黨紀處分，號召失聯黨員回娘家，而被開除黨籍的立委傅崐萁可循此重返國民黨，引發黨內基層不滿。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，朱立倫應該勇敢地告訴黨員，為什麼要特別讓少數幾位「被開除或註銷黨籍黨員」回黨，「一直跳針說，已經有兩萬黨員回黨，無法弭平黨內的雜音。」

黃暐瀚指出，朱立倫發起「同舟計畫」，預計號召三十萬黨員回娘家。黨員回娘家，壯大國民黨，這是好事，但黨內卻傳出一波接一波的反對聲浪，理由很簡單，趁著同舟計畫，「爭議黨員」也一起跟著回黨了，「但到底是同舟共濟？還是同船異夢？」

黃暐瀚表示，所謂「爭議黨員」，是指曾被「開除」或「註銷」黨籍的「前黨員」。這群人與「一般失聯黨員」不同，失聯黨員大多只是因為對黨沒有熱情，不再支持，或不抱希望，所以某年某月開始，不繳黨費了，自動失聯。只要燃起這群人的熱情，讓他們願意再次回黨，那自然就能讓黨員回娘家，壯大黨的聲勢。

黃暐瀚指出，問題是，關鍵根本不這群「失聯黨員」身上，問題是在「被開除的」跟「自己退黨參選」的爭議人物上，像是傅崐萁2009年違紀參選，被開除黨籍；鍾小平2020年違紀參選立委，主動退黨。

根據「中國國民黨黨員違反黨紀處分規程」第十一條：黨員經開除黨籍，六年之內，不得請求恢復黨籍、經撤銷黨籍，三年之內，不得請求恢復黨籍。

而第四十六條則規定：黨員經開除或撤銷黨籍，逾第十一條所定期間，對本黨有顯著貢獻者，得陳述具體事實，檢附證明文件，向所屬原地方黨部或專業黨部請求恢復黨籍。所屬原地方黨部或專業黨部接到前項請求後，應附具意見，經其考紀會之審議及各該級委員會之決議，層轉中央考紀會核准。黨員於請求恢復黨籍前二年內，有違反本規程之行為情節重大者，應否准其請求。

黃暐瀚指出，根據以上兩條規定，鍾小平因時間未達，根本還不能回黨，傅崐萁則是時間到了，但得經過黨內考紀會核准，現在朱立倫一個「同舟計畫」，將禁止回黨時間對半砍，還迴避了考紀會審查的流程，直接把這些違規的黨員，一起送回黨，等於是搭了便車。

對於同舟計畫，黃暐瀚表示，朱立倫應該勇敢地告訴黨員，為什麼要特別讓少數幾位「被開除或註銷黨籍黨員」回黨，對黨會有什麼貢獻？將來立下什麼目標？講清楚就好，「一直跳針說，已經有兩萬黨員回黨，無法弭平黨內的雜音。」

黃暐瀚指出，找回失聯黨員，沒有人會反對，黨內反對的是曾被開除或撤銷黨籍的「爭議黨員」，為何保送回黨，「兩者狀況，完全不同。」

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