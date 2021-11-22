美聖誕遊行遭車衝撞至少5死40傷　目擊者稱駕駛「高速蛇行撞人」

▲一輛紅色休旅車衝過路障撞進遊行人群中，多人死傷。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國威斯康辛州沃基夏（Waukesha）21日聖誕遊行發生休旅車衝撞人群的驚悚事故，當局現已證實此事件造成至少5人死亡、40人受傷，傷者包括多名孩童，一名嫌疑人被拘留。依據目擊者的說法，休旅車當下顯然是以最高速度撞進人群中，多人被撞飛。

TRIGGER WARNING: DISTURBING VIDEOA viewer sent in horrifying video the moment a red SUV plowed through a crowd during the #Waukesha Holiday Parade. Its currently unclear how many people have been injured. Updates to come on @tmj4 pic.twitter.com/u6q10VgTJ1 — Taylor Lumpkin (@TaylorLumpkinTV) November 22, 2021

綜合美聯社、紐約時報報導，事發於21日下午4時40分過後不久，本該是歡慶聖誕節到來的場合，舞蹈團體、遊行樂隊正在大街遊行，但卻突然傳出槍響及尖叫聲，一輛紅色休旅車衝過路障撞進人群中。消防人員透露，包括多名孩童在內的數十名傷者被緊急送醫，傷勢不明。

Footage of the SUV entering another part of the crowd during the mass casualty event in Waukesha Wisconsin at a Christmas parade. pic.twitter.com/6rLE39w4gk — MelvinB (@MelvinBGlobal) November 22, 2021

28歲目擊者柯特拉瑞克（Tyler Kotlarek）稱，當時駕駛休旅車駕駛疑似有意衝撞人群，「（駕駛）當時左右蛇行根本是在鎖定人」；另名25歲目擊者希齊（Tom Hickey）則說，當時他先是聽到喇叭聲，以為駕駛迷路，但卻見車子右轉朝著人群方向開，這才意識到狀況不對，且休旅車當下顯然是以最高速度衝向人群。

19歲居民科瓦爾斯基（Brayden Kowalski）與家人參加遊行，卻突然看到一輛休旅車加速衝過人群，撞到許多人，「這些人沒有被輾過……很多人被拋到空中」，此外，他還聽見3聲槍響。

事發後，現場散落著群眾的個人物品，多名趕到現場的員警及救援人員針對倒地的傷者進行心肺復甦術。

沃基夏當局表示，這起事件造成至少5人死亡、40多人受傷。已知員警當下有開火射擊試圖阻止休旅車，不清楚駕駛是否中彈。目前有一名嫌疑人被拘留，此案是否涉及恐攻待釐清。

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