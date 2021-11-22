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宏都拉斯大選倒數中　路透：左翼候選人勝選「可能與台斷交」

▲宏都拉斯前第一夫人、「自由重建黨」候選人卡斯特羅（Xiomara Castro）。（圖／達志影像／美聯社）

▲宏都拉斯「自由重建黨」總統候選人卡斯特羅（Xiomara Castro）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

我邦交國宏都拉斯將於28日舉行總統大選，呼聲最高的2位候選人都於21日舉行最後一場造勢活動。《路透社》指出，這場大選備受關注，因為若民調領先的左翼反對黨候選人卡斯特羅（Xiomara Castro）勝選，可能終止對台灣的邦交關係。

▲宏都拉斯前第一夫人、「自由重建黨」候選人卡斯特羅（Xiomara Castro）。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡斯特羅在最新民調中領先。（圖／達志影像／美聯社）

「自由重建黨」候選人卡斯特羅是前總統賽拉亞（Manuel Zelaya）的妻子，如果她當選，不僅成為宏都拉斯首位女總統，終止執政黨長達12年的統治，也可能讓該國發生重大外交轉變，從接納台灣轉而支持北京。

卡斯特羅的政見立場包括反貪腐、支持墮胎部分合法化，以及對中國外交開放，她21日向上萬名支持者表示，「我們要推翻獨裁政權。作為一個團結的反對黨，我們對於這麼多的盜竊、腐敗及毒品走私已經說得夠多了。」

▲▼宏都拉斯執政黨「宏都拉斯國民黨」候選人阿斯富拉（Nasry Asfura）。（圖／達志影像／美聯社）

▲執政黨推出的候選人阿斯富拉（Nasry Asfura）。（圖／達志影像／美聯社）

執政黨「宏都拉斯國民黨」候選人阿斯富拉（Nasry Asfura）同天也在棒球場舉行最後造勢，他擔任首都德古西加巴（Tegucigalpa）的2屆市長、頗受歡迎，雖然在最新民調落後，卻仍表現出信心，「我們將創造工作與機會，努力推動社會計畫，讓整個國家進步與發展。」

本月稍早的民調顯示，卡斯特羅支持率領先17%，但一些分析人士仍認為，兩位候選人不相上下、競爭激烈。

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