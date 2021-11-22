「台帛泡泡」11月航班掛蛋傷外交情面！　交通部要幫帛琉做行銷

▲台灣帛琉旅遊泡泡退燒，交通部表示會協助業者推出新的套裝行程拯救外交。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者許維寧／台北報導

台灣、帛琉建立旅遊泡泡鼓勵雙邊民眾於疫情期間互訪旅遊，然而帛琉總統惠恕仁近日指出，華航11月飛往帛琉班機幾乎全部取消，痛批「華航正在毒害帛琉的旅遊市場」。觀光局長張錫聰今天（11/22）則表示，會在國內協助宣導帛琉觀光，並輔導業者看能否推出不一樣的行程。交通部長王國材也說，會再協助旅行社業者推出套裝行程。

帛琉當地媒體「島嶼時報」（Island Times）19日報導，帛琉總統惠恕仁表示，華航日前取消多個航班，導致11月完全沒有台帛航班，相較之下，聯合航空每周都有一趟班次，他直言會寫信給台灣，要交通部「找別間航空公司取代華航」。對此，華航表示會全力配合兩地政府的政策，但近期訂位減少，考量市場需求及公司營運而取消部分航班。

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另根據觀光局資訊指出，台帛旅遊泡泡出團情形8月份團體旅客353人、自由行旅客317人；非泡泡散客27人，共697人。9月份則來到最高峰，團體旅客394人、自由行旅客498人；非泡泡散客73人，共計965人。但10月開始隨即走下坡，團體旅客僅剩下170人、自由行旅客154人；非泡泡散客61人，共385人。11月份更走向谷底，11月3日航班去程不載客，11月20日前航班均取消。

今天立法院召開交通委員會，立委邱臣遠表示，華航沒有好好對待帛琉旅遊市場，要求觀光局針對辦理帛琉觀光的旅行社擬定相關行銷方案。交通部長王國材說，外交部日前也跟交通部討論，華航日前表示旅遊人數下滑，看航班安排可否兼顧友邦情誼和華航營運。

邱臣遠談到，有旅遊業者反映，健全的旅遊市場應該每天要有航班執飛。但近期碰上疫情，指揮中心對防疫也比較嚴謹，但當初在談帛琉泡泡時是一大外交突破，交通部應該盡快跟國內旅行社業者規劃帛琉套裝行程、協助推動，才能不糟蹋友邦的美意。王國材則說，會再協助業者推出套裝行程。

立委趙正宇也談到，當初班班客滿都是國人要去打疫苗，現在國內疫苗接種率衝高卻變得沒人要去，質疑觀光局要怎麼辦。觀光局長張錫聰則談到，帛琉氣候溫和、乾淨、治安佳，會協助國內旅行社業者宣導，並輔導業者推出不一樣的行程。