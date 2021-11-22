中國大陸降級立陶宛外交關係　民進黨團：只會陷入「越孤單」領域

▲民進黨立法院黨團召開「公投綁大選，國民黨騙騙騙」暨輿情回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立陶宛同意台灣在當地設立代表處，中國宣布將兩國外交關係降至代辦等級，民進黨立法院黨團書記長蔡適應表示，感謝立陶宛能夠繼續捍衛跟台灣的友誼，有許多國家也都支持立陶宛；民進黨立法院黨團幹事長劉世芳則說，中國烽火式的戰狼外交，只會讓自己陷入越孤單的領域。

中國政府不滿立陶宛允許在首都維爾紐斯（Vilnius）設立台灣代表處，8月召回駐立大使，立陶宛駐中國大使也於9月初返抵維爾紐斯，並且在11月21日宣布與立陶宛的外交關係降級，意味兩國目前不互派大使、已被召回的大使不會回到崗位。

民進黨立法院黨團22日上午召開「公投綁大選，國民黨騙騙騙」暨輿情回應記者會，蔡適應受訪時表示，立陶宛作為一個過去的共產國家，如今蛻變為民主國家，深深地理解到民主國家之間的合作非常重要，也因此支持台灣、願意跟台灣發展更密切的關係，民進黨團感到非常肯定跟感謝。

蔡適應提及，駐立陶宛的台灣代表處成立被中國打壓，連歐盟也認為立陶宛跟台灣發展關係，是立陶宛自己的決定，而且有權利做這樣的決定、也應該被支持，儘管中國政府主張是違反中國的一中原則，但是歐盟表示非常地清楚，台灣辦公室的成立不代表違反中國的一個中國政策。

蔡適應指出，立陶宛政府在新聞稿也寫得很清楚，立陶宛支持中國的一個中國政策，但是他們也支持跟有台灣更多元、更緊密的關係合作與發展，民進黨團支持立陶宛有交朋友的權利，而台灣就是立陶宛的朋友，過程中歐盟跟美國也對立陶宛伸出友誼的雙手，並且支持立陶宛跟台灣交往。

蔡適應也說，中國的戰狼式外交，已經讓歐洲國家覺得受不了，覺得已經違背歐洲獨立的外交特色及民主要求，民進黨團感謝立陶宛能夠繼續捍衛跟台灣的友誼，而且立陶宛也不會孤單，有許多國家也都支持著立陶宛。

劉世芳則表示，全世界很多的民主國家，尤其是歐盟國家都已經認清楚，中國這個極權的大國，正在霸凌民主國家，包括亞洲的台灣跟其他國家在內，而這是第一次看到中國的戰狼式外交，正在霸凌歐洲的國家的首例。

劉世芳也說，中國要審思未來跟歐盟之間的關係，因為歐盟的28個會員國都很團結，不管是在經貿、民主社會、國際政治等議題上都非常團結，因此當中國政府針對立陶宛提出降等待遇，歐盟在第一時間就跳出來講話，並且支持立陶宛的立場。

劉世芳呼籲，中國在全世界烽火式的戰狼外交，只會讓自己陷入越孤單的領域，全世界大家都睜大著眼睛在看，民進黨團站在台灣的立場，感到非常尊重感謝，因為立陶宛是第一個設置台灣代表處的歐盟國家。

劉世芳認為，很多台灣人民都非常感動，民進黨團也會力挺立陶宛全國，包括官民跟台灣做對等的經貿、貿易及外交上的交流，「這是我們認為非常讚賞、尊重的歐盟民主國家」。