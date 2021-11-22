超商店員遇害「顯社安網漏洞」　朝野立委凍結二期預算！

▲衛福部部長陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

41歲蔣姓紙雕師因不滿被勸導戴口罩，將29歲蔡姓超商店員刺死，引發社會關注。對此，衛福部在111年度針對強化社會安全網也編列預算，預計持續增加關訪員，盼能在2025年增加到千人。但近期社會事件凸顯社安網嚴重漏洞，引發外界不滿，立法院衛環會朝野立委紛紛提案凍結預算。

蔣男21日清晨5時許前往桃園龜山區一間超商買東西，因為不滿被蔡姓店員提醒沒戴口罩，竟然「三進三出」超商，並持刀將店員刺死。事後他聲稱罹患精神疾病，長期看診、服用藥物，對於事發當下的記憶很片段，「知道有殺人，但感覺不到自己殺人」，引發眾怒。

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由於日前才發生屏東潘姓女店員提醒客人口罩戴好，遭徒手挖眼攻擊事件，如今卻有人因勸導戴口罩喪命。立法院衛環會今進行111年度衛福部預算審查，其中在心理及口腔健康業務強化社會安全網第二期計畫，衛福部編列12億2,2757萬5千元，國民黨委員蔣萬安、民進黨立委莊競程、吳玉琴和民眾黨立委賴香伶等人都提案凍結。

蔣萬安表示，經過之前屏東潘姓女店員被挖眼事件，這次是超商次死案件，但現在卻是總公司通知大夜班店員，為了自保，不要做任何勸導，「到底什麼時候政府機關要正視這些問題，什麼時候才重要重視社會安全網？」這些現象呈現出社會安全網的漏洞，還有關訪員，不足等問題，現在僅有約180人。

陳時中也回應，目前針對戴口罩基本態度就是一般民眾不需要這樣做，還是由警察來執行相關業務，如果提醒有問題，那可以做相關通報。而談到該個案疑似有精神疾患，陳時中也坦言，目前了解到該個案有就醫紀錄，但不是列管病人。

對此，心口司司長諶立中表示，目前在精神疾患方面的關訪員直到去年底只有99人，今年有再加開80位名額，希望在2025年可以補到1050人，若再加上自殺關懷訪視員，希望能增到1288人，盼未來透過關訪員的協助，能及早阻止憾事發生。

