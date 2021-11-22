指揮中心開放高端混打　陳佩琪批「雙標」：不應以黨的利益為主

▲醫師、台北市長柯文哲夫人陳佩琪接受「新聞不芹菜」網路節目專訪。（圖／「新聞不芹菜」提供）

記者袁茵／台北報導

指揮中心日前宣布，開放接種高端且有出國需求民眾，可加打世界衛生組織（WHO）認證疫苗，引發外界熱議。台北市長柯文哲的妻子、醫師陳佩琪22日稱，國外早有資料顯示AZ可混打莫德納，能提供醫護人員更好保護力，但當時指揮中心說沒有很好證據而作罷；但對比高端混打沒有醫療實證數據，指揮中心卻開放進行，「雙標為何這麼嚴重？」

陳佩琪22日接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，針對高端混打議題，陳佩琪表示，指揮中心本來要開放給醫護人員混打，但後來聯合醫院和平院區爆院內感染，很多院內醫護人員只有先打AZ第一劑，但根據國外資料，早就知道AZ混打莫德納，可以給醫護人員得到更好的保護力，但指揮中心當時卻說，混打目前沒有很好的證據而作罷。

陳珮琪說，現在高端要混打，但也都沒有醫療的實證數據，變成衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）委員商討後，就開放高端打第3、4劑，對比醫療人員一開始要混打，卻堅持說沒有本土實驗一事，「雙標為何這麼嚴重？疫苗應該以科學為根據，而不是以黨的利益為主。」

關於高端要追加兩劑國際疫苗，指揮中心要民眾跟臨床醫師探討打何種品牌，陳珮琪強調，對病人做處置，需要有實證醫學的基礎，指揮中心應該要給醫生指導方針，畢竟其他國家也沒有高端的資料可以參考。

▲總統蔡英文接種高端疫苗。（資料圖／記者屠惠剛攝）

陳珮琪表示，很多醫生都知道高端疫苗沒有三期保護力數據，然而8月23日高端開打第一天，總統蔡英文就去打，當時自己就有呼籲，打疫苗應該評估自身情況以及職業需要，總統、副總統出國可以有外交泡泡，但一般民眾不行，因此不應該跟風名人去打。

陳珮琪直言，衛福部長陳時中講過「世界上不是只有美國」等很多名言，「就是在耍嘴皮子」，解決不了民眾出國的需求，美國不承認高端並不意外，美方認為只要沒打國際認證疫苗，連上飛機都沒辦法；而日本是打高端可以去，但還是要隔離14天，每個國家都有自己的作法，應該要給予尊重。

最後，陳佩琪認為，如果說非要去美國不可，打高端的民眾只能再加打，很多醫生建議可以打BNT，因為跟莫德納相比，打BNT可以降低心肌炎比例與副作用，不過仍呼籲指揮中心應該要有指引，不要叫臨床醫師自行去判斷，醫療行為要相信科學根據，不要以黨意為依歸。