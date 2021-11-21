批店員遭刺死蔡英文卻只顧發文　國民黨轟：玩到忘記自己是總統

▲超商店員遭41歲蔣姓顧客持水果刀猛刺慘死。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

41歲蔣姓男子因未戴口罩被超商店員勸導，竟拿刀猛砍對方，導致店員不幸喪命。中國國民黨文傳會主委凌濤今（21）抨擊，總統蔡英文第一時間在臉書，竟只關心偕同行政院長蘇貞昌，及自家縣市首長潘孟安、陳其邁合體的政治行程，「民進黨蔡英文主席難道妳玩到忘記自己是總統？」

凌濤表示，今年以來超商店員因為提醒防疫，而遭受攻擊事件屢見不鮮。屏東超商女店員挖眼案仍歷歷在目，但當天蔡英文卻只關心她的「IG破90萬人追蹤」；到今天又發生店員只因提醒戴口罩就被無情殺害，「蔡總統又只記得民進黨自家的合體政治行程，請問妳到底是網紅還是總統？」

凌濤指出，近期發生的憾事中，高雄城中城、高雄虐童案、虎豹潭溺水案等事件，蔡英文的發言積極度，遠不及「小英總統支不支持三色豆」、總統新成立的Podcast節目等一些自我感覺良好的文章，「民眾要得到總統關愛的眼神真難！」

凌濤表示，民進黨這種不顧民怨的態度，恐怕已經貫徹全黨，還記得高雄城中城大火，民進黨立委邱議瑩第一時間也是關心「挺3Q反罷免」，而非重大災害的傷亡狀況，全黨上下離譜至極。今日全國治安事件頻傳，民眾怒吼「蔡總統不要整天四個不同意！民眾夠大聲了嗎？當人民發聲第一時間卻被強力驅趕濺血，蔡總統聽到了嗎？」

凌濤指出，當民進黨大聲疾呼「國家安全、社會安定、人民安心」，甚至是「建構社會安全網、築起保護傘」，如今全成了一張張空頭支票，「在民進黨執政底下，超商店員竟然都成了高風險行業？重大事件受害者與家屬又何其無辜、又要到何處尋求公平正義呢？」