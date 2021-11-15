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疫情下減少外出！家暴通報案件增1成「11.4萬人受害」創新高

▲▼性侵,家暴,暴力。（示意圖／達志影像）

▲去年家暴通報案件數創歷史新高。（示意圖／達志影像）

生活中心／台北報導

新冠肺炎疫情影響全球近2年，各國都陸續發現，民眾因封城無法外出及工作，使得發生家庭暴力的風險增加。根據我國衛福部最新公布統計，去（2020）年家庭暴力事件通報案件被害人達11.4萬人，創歷史新高，較前年大幅增加1萬人、即增10.1％。

▲▼家庭暴力統計。（圖／ETtoday製表）

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衛福部統計，去年家庭暴力通報被害人中，女性占比65.7％，較男性高出31.4個百分點，不過性別占比差距呈縮減趨勢。

 ▲▼家庭暴力統計。（圖／ETtoday製表）

按年齡別觀察，去年家暴被害人集中在30到未滿65歲級距，合計占55.3％，12歲以下兒童及65歲以上老人則分別占12.1％及10.4％，較前年分別增0.9個百分點及增0.3個百分點。按性別及年齡別交叉觀察，去年被害人除男童占比高於女童外，其餘各年齡層之女性占比均高於男性，其中24到未滿50歲各年齡組之女性占比均逾7成，男性占比以6歲到未滿12歲之59.5％較大。

▲▼家庭暴力統計。（圖／ETtoday製表）

根據衛福部統計，依照家庭暴力案件類型區分，以「婚姻、離婚或同居關係暴力」有6萬7957件最多，其次為「其他家庭成員間暴力」有3萬569件，至於兒少保護也有2萬5181件，直系血(姻)親卑親屬虐待尊親屬則有9083件。

▲▼家庭暴力統計。（圖／ETtoday製表）

台北市家防中心分析，疫情警戒時間民眾多數居家辦公，在家相處時間長，生活互動上因此易產生摩擦。衛福部表示，疫情期間，民眾社交活動減少、焦慮感升高，呼籲民眾感到焦慮沮喪時，可撥打1925安心專線，做好全面的身心健康管理；若發現有家暴事件立即撥打110或113保護專線，鼓勵被害人求助。

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