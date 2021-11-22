「台灣人怕死連流氓也不例外」　醫喊還好不用走到這一步

▲台灣持續大規模接種疫苗。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳俊宏／綜合報導

衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，紐西蘭把解封希望寄託在疫苗，說是最近政府與黑道合作，要首領公開出來打疫苗，以提升流氓的接種率。但他認為，「台灣不用這樣，因為台灣人怕死，連流氓也不例外，大家早就自動打疫苗了。」

沈政男21日在臉書說，新加坡現在只容許兩個打過疫苗的人進入餐廳吃飯，說是今天要放寬到五個人，既然如此，為什麼他們的疫情還是那麼嚴重，「我先前說過：因為輕症都被隔離在家，繼續感染家人。」

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沈政男指出，「台灣有人在說：喔，為了提升疫苗覆蓋率，應該規定打了疫苗才能進入公共場所！這是想當然爾的思考啦，跟新加坡一樣，還好台灣不用走到這一步。」

沈政男提到，《刺胳針》最新文章說，不應把沒打疫苗的人當成疫情歸咎對象，因為打了疫苗，還是會傳染給別人；紐西蘭把解封希望寄託在疫苗，說是最近政府與黑道合作，要首領公開出來打疫苗，以提升流氓的接種率，以免在暗處傳染，你說好不好笑？

沈政男認為，「台灣不用這樣，因為台灣人怕死，連流氓也不例外，大家早就自動打疫苗了。荷蘭更誇張，民眾不願意再被封城，上街抗議，結果釀成暴動，還惹得警方開槍示警。是誰說荷蘭比台灣進步？你要不要再說一次？」

►本文獲得沈政男醫師授權。