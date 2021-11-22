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醫揭原因：再選一次，我還是不會想AZ混打莫德納

記者陳俊宏／綜合報導

台北市聯醫忠孝院區醫師陳昶宇表示，「如果要再選一次，我還是不會想要AZ混打莫德納。」

陳昶宇21日在臉書說，以他自己30多歲的年齡，染疫重症危險性本來就不高，兩劑AZ就很夠用了，根本就不需要混打莫德納吃副作用全餐，去承擔最高的嚴重副作用風險；真的要選混打組合，也許AZ混打BNT還可以試試看吧，BNT第二劑風險看來是比莫德納小一些，但還是比AZ高不少。

陳昶宇指出，看到有人在鼓吹，只推薦AZ混打莫德納這個組合，如果是針對40歲以上族群，那他其實也沒什麼意見，之前就大略提過，不同年齡層的施打策略不能一概而論，有些年輕族群光打一劑副作用較低的BNT，心臟就出問題了；12-15歲以下未成年族群甚至考慮只打一劑即可，因為第二劑的嚴重副作用機率，並不低於染疫重症的風險。

▼指揮中心公布第15輪疫苗開放混打。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

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疫苗、打疫苗、接種疫苗、新冠疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

陳昶宇認為，稍微年長一點的年輕族群，其實染疫重症風險也不高，AZ第一劑副作用已經很強，好不容易打完沒問題，沒有血栓等嚴重副作用，現在又要補上莫德納第二劑，用最強的免疫反應催出最高的中和抗體，勢必也會面臨更強的發炎反應及心肌炎風險，在「重症死亡」保護力相差不多的情況下，有必要承擔這樣的危險嗎？

陳昶宇表示，而40歲以上的族群，已經打了一劑AZ還沒打第二劑的，大概就幾10萬人，多這20%「症狀感染」保護力，多算一點30%好了，根本也是幫助有限，比較可能有幫助的，大概就是完全還沒打疫苗的那一群。

陳昶宇指出，但他記得沒錯的話，之前就有人在批評打AZ後死了好幾百人，也沒在管這些死亡個案是不是真的跟疫苗有關，但也因此造成不少自覺身體不好的，或是不信任疫苗的民眾不敢打疫苗，要這些族群接受這個最強副作用混打組合，來承擔最高的副作用風險，談何容易。

▼莫德納疫苗。（圖／記者李毓康攝）

莫德納疫苗。（圖／記者李毓康攝）

陳昶宇寫道，又看到說Delta進入社區，AZ會被打趴，但目前打了很多AZ的英國，看來也沒趴到哪去；有實施混打的德國，疫情狀況也沒比較好；基本上整體公衛防疫政策還是很重要，而各種疫苗廠牌或施打方式都有其好處及壞處，並沒有什麼是「最好」或是「唯一推薦」的疫苗施打組合。

中央流行疫情指揮中心公布第15輪疫苗規劃，提供BNT第1、2劑、莫德納第1、2劑、AZ第二劑，以及AZ混打BNT、莫德納，總計有6類409萬人符合資格。

►第15輪疫苗規劃：

一、符合資格對象為11月18日下午4時前已意願登記/混打意願登記之民眾，且符合下列任一條件：

(一) BNT第一劑：12歲以上民眾[即2009/11/25(含)前出生]。

(二) BNT第二劑：10月28日(含)前已接種BNT第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。

(三) 莫德納第一劑：18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。

(四) 莫德納第二劑：10月28日(含)前已接種莫德納第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。

(五) AZ第二劑：9月30日(含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾[即2003/11/25(含)前出生]。

(六) 已接種第一劑AZ疫苗，第二劑混打BNT疫苗或莫德納疫苗：9月30日(含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾[即2003/11/25(含)前出生]。

二、預約分流時程：

(一) BNT 疫苗：11月23日上午10時起至11月24日中午12時止。

(二) AZ、莫德納疫苗：11月23日下午2時起至11月24日中午12時止。

三、施打時程：11月25日至12月1日。

▼第15輪疫苗規劃。（圖／指揮中心提供）

▲▼第15輪新冠疫苗預約。（圖／指揮中心提供）

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