劉世芳稱傅崐萁形象眾所週知　「什麼黨就有什麼黨員」

▲無黨籍立委傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨推動同舟計畫，無黨籍立委傅崐萁重返國民黨引發爭議，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳認為，「怎麼樣的黨，就有什麼樣子的黨員」，民進黨沒有辦法對國民黨的黨務做任何批評，但是傅崐萁在一般媒體上的形象，大家都是眾所周知的。

國民黨17日推出同舟計畫，放寬失聯、被註銷黨籍黨員回黨的限制，引發黨內質疑。國民黨主席朱立倫強調，同舟計畫沒有為任何個人去設計，他認為這是一個好的計畫，有不同的聲音都會虛心接受。

民進黨立法院黨團22日上午召開「公投綁大選，國民黨騙騙騙」暨輿情回應記者會，劉世芳受訪時表示，有關傅崐萁已經回到國民黨的懷抱裡，「我們是不同的政黨，當然沒有說話的空間」。

不過，劉世芳也提及，國民黨的青壯世代有提出不同的看法，「我們認為怎麼樣的黨，就有什麼樣子的黨員」，如果這個黨越往邊緣化、深藍靠攏，相信中間選民都是看在眼裡。

劉世芳強調，站在不同政黨的立場，民進黨當然沒有辦法對國民黨自己黨內的黨務做任何批評，「但是請聽聽國民黨年輕黨員的心聲，不要為了因為有5000名黨員入黨，就趕快讓人家回到國民黨的懷抱裡面」，畢竟傅崐萁在一般媒體上的形象，大家都是眾所周知的。