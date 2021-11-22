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超商店員規勸顧客戴口罩遭刺　民進黨團建議用舉發避免衝突

▲▼立法院民進黨團「騙！公投綁大選可減少選舉經費？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立法院黨團召開「公投綁大選，國民黨騙騙騙」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

桃園市龜山區一間超商21日清晨疑因店員規勸顧客戴口罩，引發犯嫌蔣姓男子不滿，竟在離開後返回持刀刺死店員。對此，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳表示，防疫跟治安都一樣重要，希望警政署除了提高見警率，指揮中心也可以鼓勵民眾用舉發、檢舉的方式開罰。

民進黨立法院黨團22日上午召開「公投綁大選，國民黨騙騙騙」暨輿情回應記者會，劉世芳受訪時表示，有關超商店員發生這樣的憾事，站在民意代表的立場，大家都感到非常遺憾。

劉世芳也呼籲，在公共場合有人不戴口罩，會影響到防疫上的安全漏洞，對於這些很熱心的民眾，除了盡量不要發生衝突，也可以用舉發的方式，告訴指揮中心應該開罰。

劉世芳強調，防疫人人有責，但是保護自己的生命安全也很重要，尤其在深夜值班的超商店員，不管是值大夜班還是小夜班，因為通常都只有1位，所以在治安上的疑慮比較大，也請各地的縣市警察同仁能夠加強巡邏，希望讓大家有和諧的生活。

劉世芳指出，防疫跟治安都一樣重要，中央流行疫情指揮中心、內政部警政署在能夠兼顧的情形之下，除了提高見警率以外，尤其夜間在超商上班的店員通常都只有1位，他們要獲得其他支援的比例較為下降，風險卻相對提高。

劉世芳呼籲，如果有碰到不戴口罩或違反防疫規則的人，在規勸之餘，盡量能夠用檢舉、舉發的方式，避免有關肢體上的衝突，畢竟如果有任何治安上的問題，尤其是造成像現在比較重大的危害，都不是大家所樂見的，指揮中心也會在記者會提出這樣的呼籲，跟警政署一起來合作。

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