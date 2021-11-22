冷空氣挾雨勢！北部2縣市大雨特報　今起到明天高山可望迎降雪

記者許維寧／台北報導

中央氣象局預報員張承傳表示，今天受到鋒面通過影響，隨後東北季風增強南下，該波東北季風挾帶的冷空氣有機會上看大陸冷氣團等級。且受鋒面影響，今天北部、東半部及中部的山區降雨機率高，全台各地氣溫都會明顯下降。對此，氣象局已針對基隆市、新北市發布大雨特報，迎風面有局部大雨發生機率。

▲今白天起逐漸降溫，入夜之後北台灣最低溫下探13度，沿海局部地區可能出現更低溫。（圖／記者李毓康攝）



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張承傳分析，今天上午開始北部、東北部氣溫先下降，傍晚中南部、東部及東南部地區也開始降溫，而且越晚越冷。該波冷空氣最低溫時間預計落在今天晚間至明天清晨，中部以北低溫僅有13至15度，沿海空曠地區、近山區如竹苗等地不排除會再下探，其他地區低溫則在17至18度間。

張承傳說，受到鋒面水氣影響，今天到明天中部以北3500公尺左右的高山有機會出現降雪，如雪山等都有機會。高山也需留意路面結冰等狀況，還需留意交通。

張承傳分析，明天（11/23）全天受東北季風或大陸冷氣團影響，中部以北民眾仍要留意13至15度低溫，但水氣漸少、高山降雪機率也隨之降低，但北部、東半部及中部山區仍有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴。週三（11/24）白天開始至週四（11/25）預計冷空氣將減弱，但週三冷空氣減弱並不明顯，全天感受上北部、東北部仍較涼，實際感受到回溫則要等到週四，屆時北部、東部可回升至21至22度，中南部則可來到25至27度，但早晚低溫仍在20度上下，中南部民眾需留意日夜溫差。