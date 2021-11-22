今起氣溫溜滑梯北部入夜探13度！　鄭明典認證：這波冷空氣溫度很低

▲今起冷空氣南下，北部明顯變天。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局資訊，今起（11/22）受到鋒面通過以及東北季風或大陸冷氣團影響，各地明顯降溫。中央氣象局局長鄭明典也表示，「這波冷空氣溫度很低。」根據紅外線衛星雲圖顯示，北方國家地面溫度已經降至零下20度以下。

中央氣象局預報員張承傳表示，今天受到鋒面通過影響，隨後東北季風增強南下，該波東北季風挾帶的冷空氣有機會上看大陸冷氣團等級。且受鋒面影響，今天北部、東半部及中部的山區降雨機率高，全台各地氣溫都會明顯下降，上午開始北部、東北部氣溫先下降，傍晚中南部、東部及東南部地區也開始降溫，而且越晚越冷。但入夜之後水氣漸少，將逐漸轉為乾冷模式。

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張承傳表示，該波冷空氣最低溫時間預計落在今天晚間至明天清晨，中部以北低溫僅有13至15度，沿海空曠地區、近山區如竹苗等地不排除會再下探。其他地區低溫則在17至18度間，感受仍較冷，民眾需適時添加衣物。

張承傳分析，明天（11/23）全天受東北季風或大陸冷氣團影響，中部以北民眾仍要留意13至15度低溫，但水氣漸少，但北部、東半部及中部山區仍有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴。要至週三（11/24）白天開始至週四（11/25）預計冷空氣將減弱，但週三冷空氣減弱並不明顯，全天感受上北部、東北部仍較涼，實際感受到回溫則要等到週四，屆時北部、東部可回升至21至22度，中南部則可來到25至27度，但早晚低溫仍在20度上下，中南部民眾需留意日夜溫差。

但根據氣象局觀測，預計週五至週六（11/26、11/27）會再有一波東北季風影響台灣。張承傳說，預計週末的這波東北季風挾帶的冷空氣不會有這波強，主要為迎風面高溫下降，北部約在17至18度左右，其他地區則需留意日夜溫差，氣象局將持續觀察。

