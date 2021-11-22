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小雪來了！強冷空氣襲越晚越濕冷「今夜探12℃」　最低11度時間曝

天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局今晨對彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市發布「濃霧特報」，今新竹以南地區易有局部霧或低雲影響能見度。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

今天（22日）是24節氣的「小雪」，氣象專家吳德榮提醒，今鋒面通過，強冷空氣南下，越晚越濕冷，今晚至周二晨北台灣平地最低氣溫約可降至12度；周三、周四清晨，竹、苗平地因另有強輻射冷卻加成，最低氣溫仍可降至11、12度。

中央氣象局今晨對18縣市發布「陸上強風特報」，東北風增強，今台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9到10級強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

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氣象局今晨也對彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市發布「濃霧特報」，今新竹以南地區易有局部霧或低雲影響能見度，台南、嘉義及雲林已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局預報員陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今鋒面通過，加上東北季風增強或大陸冷氣團南下，越晚越冷，北台灣白天溫度明顯轉涼冷，其他地區午後也逐漸有感，今深夜到周二清晨是最低溫時間，北台灣低溫13、14度，中部和花蓮15、16度，其他地區17度，而空曠地區會再低1、2度。

陳伊秀說，周三東北季風或冷氣團減弱，但清晨各地仍涼，北部、東北部白天高溫回升到20、21度；周四各地氣溫持續回升，水氣有稍微增多一點，東半部有些降雨，北部、中南部山區也有波水氣，其他地區雲量增多；周五至周日下波東北季風增強，早晚比較涼冷。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今鋒面通過，北、東轉有雨，強冷空氣南下，氣溫遽降、越晚越濕冷，要注意添加衣物！今晚至周二晨氣溫已降至最低點；周二晚起漸轉乾冷，持續至周四清晨。

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼一圖看懂未來一週天氣。（圖／氣象局提供）

吳德榮提醒，今晚至周二晨，北台灣平地最低氣溫約可降至12度；周三、周四清晨，竹、苗平地因另有強「輻射冷卻」加成，最低氣溫仍可降至11、12度；至於台北氣象局的最低氣溫將出現在今晚至周二晨，大約可降至14或15度，故是否會符合大陸冷氣團定義、成為第2波？則還不一定！需再觀察。

吳德榮表示，周四冷空氣漸減弱，氣溫漸回升，東半部有局部雨，南方有水氣移入，南部亦有局部短暫雨；周五至周日另一股東北季風南下，氣溫略降，北海岸、大台北東側及東半部有局部雨，西半部晴時多雲。

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