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吳姍儒+浩角翔起挑戰高雄跨年！港區主持超浪漫　曝年底規劃　

▲2022高雄跨年打造全台唯一雙舞台雙製播。（圖／高雄市政府提供）

▲2022高雄跨年打造全台唯一雙舞台雙製播。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市政府將打造史上最誇張跨年晚會，集結4金卡司與雙舞台設計，日前公布「高流舞台」主持人名單後，22日再宣布「蓬萊舞台」重量級主持陣容，將由數度敲響金鐘的搞笑天團「浩角翔起」搭檔台灣電視史上最年輕的金鐘綜藝主持人Sandy吳姍儒。

2022高雄跨年攜手民視與華視，一同打造全台唯一雙舞台雙製播跨年。由民視製播的「蓬萊舞台」，主打流行卡司，舞台位於駁二蓬萊商港區，坐擁高雄獨一無二的無敵海景，讓主持群興奮之餘更誓言將海洋首都特有的山、河、海、港絕美景致，放送到全世界。

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▲浩角翔起。（圖／高雄市政府提供）

▲浩角翔起。（圖／高雄市政府提供）

蓬萊舞台主持人浩角翔起全力備戰高雄跨年晚會，爆料主持群在對腳本時的小趣事。浩角翔起對腳本中間突然喊停，直呼要「搞清楚狀況！」原來，今年高雄跨年晚會主持陣容除了「鑲金度稱霸全台」，更號稱粉絲囊括「老中青三代」，讓搞笑的浩翔當場問：「到底誰是負責哪一個世代？」爆笑的質問讓所有人笑翻！反應超快的吳姍儒立刻回應，是主持人超高人氣稱霸陸海空，一起在跨年夜把所有年齡層的粉絲全數收服。

跨年主持經驗值超高、號稱「高雄通」的浩翔表示，一年一度的高雄跨年像是「季節限定」般珍貴，每次到高雄都能發現城市風景不斷升級，還有超多新鮮景點可看可玩，倆人年底已規劃好帶著全家大小一起行動。

浩子大方透露私房口袋景點，在一望無際的高雄港看海，是他的紓壓祕方，對於高雄跨年善用先天優勢的地理環境，將舞台架設在視野遼闊的高雄港邊，讓曾環遊全世界的他大讚「誰能跟高雄比？」港都美景絕對不輸國外。曾在高雄求學的阿翔也驕傲自己是半個高雄人，大街小巷比誰都還要熟，他也早早規劃好3天2夜的旅行，準備帶著孩子參與高雄跨年盛事。

▲Sandy吳姍儒。（圖／高雄市政府提供）

▲Sandy吳姍儒。（圖／高雄市政府提供）

喜事將近的吳姍儒則表示，今年是自己首次主持高雄跨年晚會，光想像在港邊的開闊景象和屆時的熱情觀眾，就整個人都high起來，目前還沒規劃未婚夫同行，但在蓬萊商港區臨近大海主持感覺相當新鮮，更是一件很浪漫的事情。跨足主持的職棒啦啦隊長籃籃更興奮地說，期待和師兄浩翔、Sandy姐在高雄陪大家一起跨年。

▲新生代啦啦隊女神籃籃。（圖／高雄市政府提供）

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