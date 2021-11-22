遺書留好友信箱　夫妻與岳母陳屍託售3200萬老家

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市三民區同盟路發生一起3人死亡案件，陳姓夫妻與岳母在家中一同尋短。據了解，夫妻倆1個月前才將機車材料行店面以3200萬元託售，友人21日上午在信箱發現陳男投遞的遺書，內容提及他們最後的錢只剩下一張客票，不排除是因為經濟壓力導致夫妻倆走上絕路。

▲陳姓夫妻1個月前才將店面以3200萬元託售。（圖／記者吳世龍攝，下同）

陳姓夫妻今年都是38歲，平時以經營機車材料行維生。陳男父親的友人透露，這間機車材料行原本是陳父在經營，後來交給患有罕見疾病的小兒子（陳男）接手，雖然他身體較虛弱，但還是可以騎車送貨，之前還和妻子一起貸款買下新家，只是後來不知道是不是受到疫情影響，導致收入減少，再加上房貸的壓力，讓夫妻倆臉上再無笑容。

據了解，陳父將機車材料行交給小兒子之後，每個月會以租金的名義收取3萬元。大約1個月前，陳男將機車材料行收起來，並掛上售屋告示牌，開價3200萬元，但誰也沒想到後來會發生這樣的憾事。

▲陳男將遺書投進好友家的信箱。

陳男的友人表示，21日上午在家中信箱發現陳男投遞的遺書，內容提到夫妻倆最後的錢只剩下一張客票，嚇得他趕緊報案。經檢警調查，初步勘驗現場沒有打鬥痕跡，暫時排除外力介入，全案將朝自殺方向偵辦。

不過，令人不解的是，假如夫妻倆是因為經濟壓力走上絕路，為何連岳母（65歲）也一起尋短。關於這個部分，檢警目前仍在調查當中。