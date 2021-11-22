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社會 社會焦點 保障人權

刺死店員紙雕師被爆抄襲　鄉民起底「騙畫稿遭社團踢出」

記者黃翊婷／綜合報導

41歲蔣姓紙雕師不滿被勸戴口罩，持刀刺死29歲蔡姓超商店員。有網友在PTT八卦板發文聲稱，多年前曾去應徵蔣男工作室的工作，結果一打開電腦都是模仿外國藝術家紙雕作品的檔案，後來蔣又因為與其他接案者發生糾紛，遭臉書某外包社團管理員列入黑名單並踢出去。

▲41歲紙雕師刺死超商店員！被起底3年前「合作炎亞綸」親做羊頭面具。（圖／翻攝自Facebook／炎亞綸）

▲蔣男3年前曾合作炎亞綸做出羊頭面具。（圖／翻攝自Facebook／炎亞綸）

蔣男21日清晨5時許前往桃園龜山區一間超商買東西，因為不滿被蔡姓店員提醒「沒戴口罩」，他先是返家戴口罩，再回到超商買東西，並於結帳後把口罩往蔡男身上扔；過沒多久，他第三度來到超商，把蔡男叫到櫃台外並拿刀猛刺，導致對方重傷，送醫搶救仍宣告不治。

蔣男被逮之後，陸續被網友挖出背景，發現他曾從事科技業、遺體修復師和紙紮師，現在是知名紙模型藝術創辦人，曾與藝人合作打造3D紙面具，並出版7本關於立體面具、紙雕的書。接著，有網友21日在PTT八卦板PO文聲稱，多年前曾應徵到蔣男的工作室幫忙建紙雕3D模型，結果電腦一打開裡面都是模仿外國藝術家作品的檔案，當場傻眼，「原來工作室擺出來的紙雕有些根本不是自己創意。」

鄉民起底刺死店員紙雕師黑歷史。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO起底蔣男的黑歷史。（圖／翻攝自PTT，下同）

原PO坦言，雖然模型佈線不太一樣，不知道能否算是抄襲，但如果和原作品放在一起看，會覺得相似度很高；除此之外，蔣男還曾經與其他接案者發生糾紛，未給付試畫稿費等等，加上語氣太衝，結果被臉書某個外包社團的管理員列入黑名單並踢出去。

其他網友看完原PO的文章，紛紛留言表示，「八卦板回來了」、「有掛有推」、「一切謎題都解開了，厲害」、「邏輯都接上了」、「原來本來就是問題人物」。

鄉民起底刺死店員紙雕師黑歷史。（圖／翻攝自PTT）

▲網友留言。

至於案件方面，雖然蔣男事後聲稱罹患精神疾病，長期看診、服用藥物，對於事發當下的記憶很片段，「知道有殺人，但感覺不到自己殺人」，但還是在21日晚間被桃園地院裁定羈押禁見，詳細的案情仍有待檢警進一步調查釐清。

▼蔣男被移送警局時，一度腿軟跪地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼ 蔣嫌刺死蔡姓超商店員，被移送警局時腿軟跪地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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