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快訊／知名紙雕師刺死超商店員　法院裁定羈押

▲▼桃園超商店員遭顧客刺死，最後身影曝光。（圖／民眾提供，下同）

▲桃園超商店員遭顧客刺死。（圖／民眾提供）

記者柯振中、楊熾興／桃園報導

桃園市21日凌晨發生命案，29歲蔡姓超商店員遭到殺害，事件震驚社會各界。桃園檢方訊後認為，41歲蔣姓嫌犯涉犯殺人罪，罪嫌重大，且有逃亡之虞，向桃園地院聲請羈押。桃園地院晚間結果出爐，裁定蔣嫌羈押，無禁止接見通信。

被告蔣○凱於21清晨5時30分許，在桃園市龜山區某超商持刀刺殺蔡姓店員一案，經檢方偵訊後，認被告涉犯殺人罪嫌而向桃園地院聲請羈押案。

經桃園地院訊問後，裁定被告蔣○凱應予羈押。理由如下：

1. 被告蔣○凱固不否認持刀刺殺被害人之事實，惟辯稱：其罹患精神疾病，長期在身心科看診並服用精神科藥物，案發當時記憶很片段，只記得很很瑣碎的扭打、廝殺的印象，後來比較清楚的是被警察圍著，雖然知道有殺人，但感覺不到自己殺人，只記得有刺被害人，但不知道是怎麼刺的，也不知道往被害人身體那個部位刺等語。

但本案有證人之證述、警員出具之報告、現場監視器錄影畫面及檢察官之勘驗筆錄、現場採證紀錄表等可證，被害人因心臟穿刺傷而於今日上午7時18分宣告死亡，亦有長庚紀念醫院診斷證明書可稽，足認被告涉犯刑法第271條第1項之殺人罪，嫌疑重大。

2. 被告涉犯最輕本刑為10年以上有期徒刑之重罪，考量重罪常伴隨逃亡之可能性，故有相當理由認被告有逃亡之虞。另被告自承有精神上疾病，情緒控管不佳，本件僅因與超商店員細故即持刀殺人，且於犯案後復忘記殺人原因，有事實足認被告有反覆實行同一犯罪之虞，並認有羈押之必要。

3. 本件有羈押之原因及必要性，應自110年11月21日起開始羈押。

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